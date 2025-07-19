Автопилот в вертолетах все же есть, однако есть один важный нюанс.

Подавляющее количество людей, когда слышат об автопилоте, представляют себе двух пилотов, которые попивают кофе в кабине самолета, пока борт выполняет за них всю работу. Но когда речь заходит о вертолетах, люди думают, что они не имеют автопилота, ведь управление им требует большей вовлеченности. Но на самом деле это не так.

Как пишет Slash Gear, автопилот в вертолетах все же есть. Однако есть один важный нюанс – вертолеты управляются совсем другой физикой и системами управления, и для них автопилот это скорее помощник за кулисами, а не "главный герой".

"В центре всего этого находятся различные виды систем автопилота, такие как автоматические системы управления полетом (ACS). Эти системы похожи на электронную систему курсовой устойчивости и круиз-контроль в автомобиле; они являются вашими невидимыми друзьями, которые помогают вам держать все под контролем. Они выполняют такие задачи, как точная настройка движения и высоты вертолета в режиме реального времени, облегчая полеты", – рассказывается в материале.

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Эти функции облегчают работу пилотов, которые работают в экстремальных условиях – в частности во время выполнения военных операций, добавляют авторы. Даже некоторые из самых известных военных вертолетов используют системы автопилота, что позволяет пилотам сосредоточиться на навигации в небольших пространствах, общении по радио и координации наземных экипажей.

Как работает автопилот на вертолете

Автопилот в вертолетах не является линейной универсальной системой. Не существует единой системы, которая выполняет всю работу. Речь идет о комплексе инструментов, которые работают за кулисами.

"Такие компоненты, как цифровая система управления полетом (DFCS) и цифровая система наведения (DFGS) управляют различными уровнями входных данных. В центре всего этого находится руководитель полета (FD), который действует как мозг, получая данные о текущей высоте, скорости полета и курсе вертолета, а затем реагируя на них, дает команды на управление, чтобы удерживать вертолет на курсе. Проще говоря, некоторые системы предназначены для поддержания стабильности. Они удерживают вертолет в стабильном положении", – добавляют авторы материала.

Также есть система повышения устойчивости (SAS), которая дает коррекцию в реальном времени на такие вещи, как внезапные порывы ветра. Она не контролирует вертолет полностью, но является отличным помощником в сложных ситуациях.

Кроме того, есть и более продвинутые настройки, которые классифицируются по количеству осей полета, которые они могут контролировать – от одной для базовой коррекции крена до трех или даже четырех для сложных маневров, таких как автоматическое зависание.

Будущее автопилота в вертолетах

Одной из компаний, которая расширяет границы автоматизации вертолетов, является Airbus. К примеру, модель H130 строится с современной 3-осевой системой автопилота. Эта система может поддерживать пилотов на разных этапах – от взлета до посадки, а также зависания в узких местах.

"Обновленная система H130 оснащена новой интегрированной автоматизированной системой безопасности, которая предотвращает случайное выведение вертолета за пределы его возможностей. Во время поисково-спасательных или медицинских миссий, которые являются очень напряженными, эта функция может быть критически важной для безопасности как пилота, так и пассажиров", – говорится в материале.

Сейчас Airbus сосредотачивается на создании новых технологий и инструментов, чтобы уменьшить нагрузку и стресс пилотов, а не заменить их полностью.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как пилоты истребителей узнают, что их "засекли" вражеские радары, и по ним открывают огонь.

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