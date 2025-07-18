По мнению Балажа Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны".

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Балаж Орбан сказал, что Европа не должна защищать себя, оказывая поддержку Украине, ведь это приведет к конфронтации с Россией.

Об этом пишет венгерское издание Telex. Отмечается, что политический директор венгерского премьера не согласился с мнением, которое часто звучит в Европе, что Украина в войне против РФ борется и за безопасность Европы.

"Поэтому венгерская позиция является уникальной. Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией. Украинцы делают свое дело, это не европейский вопрос. Это решение украинцев, и мы увидим, каким будет результат этой стратегии", – сказал он.

Видео дня

По мнению Орбана, для прекращения войны в Украине нужны "нейтральные посредники, которые будут оказывать давление на обе стороны и восстановят каналы связи". Он положительно высказался о возобновлении прямых контактов между США и Россией.

Когда его спросили о том, видят ли в Венгрии признаки того, что российский диктатор Владимир Путин действительно готов к началу мирных переговоров, Балаж Орбан сказал, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос. Однако его "обнадеживает" факт предварительных переговоров между Украиной и РФ.

Орбан добавил, что и Россия, и Украина "хотят продолжать воевать, потому что они обе считают, что время работает на них, и им лучше продолжать воевать".

Говоря о дискуссиях о предоставлении оружия для Украины, которые ведутся в Европе, советник Виктора Орбана сказал, что Венгрия поддерживает идею о том, что Европа должна укреплять собственную оборону и увеличивать свои военные расходы.

"Сейчас в Европе идет дискуссия о том, вооружать ли Украину или себя. Венгерская позиция вполне четкая: мы не должны защищать себя через Украину, ведь это приведет к конфронтации с Россией, чего мы не желаем. Вместо этого нужно усиливать европейские армии, чтобы в случае необходимости мы смогли защитить самих себя", – констатировал он.

Война в Украине и Венгрия

Пока Россия убивает мирных жителей в Украине, Венгрия продолжает блокировать санкции против РФ, выделение денег для Украины, а также поддерживает отношения с российским диктатором Путиным. Ее официальные лица ездят в Россию или Беларусь с визитами.

Отметим, что Балаж Орбан в 2024 году сделал скандальное заявление, которое вызвало гнев венгерской оппозиции. Он сказал, что в случае нападения РФ на Венгрию, страна, скорее всего, не оказывала бы сопротивления агрессору. В то же время борьбу Украины за независимость он называл "безответственной".

Вас также могут заинтересовать новости: