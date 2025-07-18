Средняя зарплата украинских беженцев в Польше ниже минимальной.

Украинские беженцы, которые работают в Польше, к 2030 году обеспечат нашему соседу 3,2% ВВП, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании Delloite.

Эксперты констатируют, что с увеличением количества украинских беженцев в Польше, которые нашли работу, их вклад в рост ВВП рос и превысил ожидания.

"Если в 2023 году они обеспечивали 2,3% ВПП, то в 2024 году этот показатель достиг 2,7% ВВП. В долгосрочной перспективе, поскольку беженцы приобретают больше специфических для страны навыков, а фирмы инвестируют, чтобы восстановить соотношение капитала к рабочей силе, влияние возрастет до 3,2% ВВП к 2030 году", - отмечается в исследовании.

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Отмечается, что по состоянию на май-июнь 2024 года в Польше было трудоустроено 80% украинских беженцев, 14% украинцев получали польскую социальную помощь. При этом количество безработных за период с июля-августа 2023 года по май-июнь 2024 года сократилось с 11% до 6%. Средняя зарплата беженцев в мае-июне 2024 года составила 4 тысячи злотых (45 720 гривен), что на 900 злотых больше, чем в прошлом году.

В зависимости от сферы деятельности, средняя зарплата до уплаты налогов украинцев в Польше колебалась от 3500 до 4200 злотых (от 40 000 до 48 000 гривен). Соответственно, на руки украинцы получали меньше. Следует отметить, что до 1 июля 2024 года минимальная зарплата в Польше составляла 4,2 тысячи гривен до уплаты налогов.

Отмечается, что средняя зарплата может быть выше у украинцев от 15 до 24 лет. Остальным нашим соотечественникам в Польше платят меньше, чем другим работникам.

В исследовании добавляют, что украинские беженцы получают самую высокую заработную плату в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и размещении и организации питания. Тогда как в отраслях образования и на строительстве зарплаты самые низкие.

Наиболее популярным польским городом среди украинцев стала Варшава, где, по состоянию на сентябрь 2024 года, проживали 109,7 тысяч украинских беженцев. В призовую тройку вошли также Вроцлав и Краков - соответственно 53,9 и чуть более 33 тысяч беженцев.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Отмечается, что по состоянию на 2025 год временную защиту в странах-членах блока получили более 4,3 миллиона украинцев.

В то же время Польша планирует постепенно прекратить деятельность приютов для мигрантов из Украины. В случае принятия соответствующего законопроекта с 1 ноября в приютах смогут жить только представители защищенных групп - пенсионеры, беременные женщины и люди с инвалидностью. Остальным будут предлагать субсидии на аренду жилья.

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