Всего было спасено 5 человек.

Российские оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Одессу, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ГСЧС Одесской области, которое показало последствия очередного российского обстрела в городе.

Там рассказали, что из-за атаки произошел пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар вместе с добровольцами.

"Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных", - добавили в сообщении.

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Всего к ликвидации пожара было привлечено 58 спасателей и 16 единиц пожарной техники.

Атака РФ на Одессу - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. Всего было более 20 дронов, которые фиксировали над городом. Как отметили мониторинговые каналы, такой атаки на Одессу "не было давно".

Уже в 02:00 мэр города Геннадий Труханов подтвердил гибель одной женщины в результате российского удара. Также, по словам местных жителей, в городе бушевали пожары, есть повреждения жилых домов и чувствовался тяжелый запах гари.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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