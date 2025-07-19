Это облегчит пересадку на международные рейсы.

"Укрзализныця" улучшила сообщение Запорожья, Днепра и восточного Закарпатья со странами ЕС, назначив новый рейс поезда № 39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино.

"С 31 июля поезд № 39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино будет курсировать в новом удобном формате через Чоп, что откроет еще больше возможностей для путешествий за границу", - отмечают в компании.

Так, поезд будет отправляться из Запорожья в 16:01, из Днепра в 18:17 и прибывать в Чоп в 13:35. Здесь пассажиры смогут удобно пересесть на международные рейсы:

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№ 647 Чоп - Захонь (Венгрия)

№ 123 Чоп - Прага (Чехия)

№ 31 Мукачево - Будапешт (Венгрия)

№ 965 Мукачево - Кошице (Словакия)

№ 649 Чоп - Захонь (Венгрия)

В обратном направлении поезд будет отправляться из Чопа в 13:37 и прибывать в Днепр в 08:37, в Запорожье в 10:49. Здесь пассажиры будут иметь возможность для удобной пересадки с рейсов из-за рубежа:

№ 642 Ньиредьхаза - Мукачево

№ 122 Прага - Чоп

№ 644 Захонь - Чоп

№ 960 Кошице - Мукачево

Кроме того, новый рейс улучшит сообщение восточной части Закарпатья со странами ЕС и Ужгородом.

"Жители Солотвино, Тересвы, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова, Берегового теперь смогут также удобно добраться до Чопа поездом № 39/40 Солотвино - Чоп - Запорожье и осуществить пересадку на международные рейсы в Чехию, Венгрию и Словакию. А в обратном направлении, приехав в Чоп из Венгрии, Словакии или Чехии, можно будет продолжить путешествие этим же поездом № 39/40 в города восточного Закарпатья", - отмечают в УЗ.

Также из Ужгорода станет доступным удобный пересадочный маршрут в восточное Закарпатье - Берегово, Королево, Хуст, Тячев, Солотвино. Нужно будет доехать до Чопа поездом № 59/60 Киев - Чоп и там пересесть на рейс № 39/40 Запорожье - Солотвино.

В обратном направлении можно будет доехать до Чопа поездом № 40/39 Солотвино - Запорожье и осуществить пересадку на поезд № 60/59 Чоп - Киев до Ужгорода.

"Укрзализныця" - последние новости

С 11 июля украинская железная дорога назначила новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

Ранее сообщалось, что УЗ увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.

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