"Укрзализныця" улучшила сообщение Запорожья, Днепра и восточного Закарпатья со странами ЕС, назначив новый рейс поезда № 39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино.
"С 31 июля поезд № 39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино будет курсировать в новом удобном формате через Чоп, что откроет еще больше возможностей для путешествий за границу", - отмечают в компании.
Так, поезд будет отправляться из Запорожья в 16:01, из Днепра в 18:17 и прибывать в Чоп в 13:35. Здесь пассажиры смогут удобно пересесть на международные рейсы:
- № 647 Чоп - Захонь (Венгрия)
- № 123 Чоп - Прага (Чехия)
- № 31 Мукачево - Будапешт (Венгрия)
- № 965 Мукачево - Кошице (Словакия)
- № 649 Чоп - Захонь (Венгрия)
В обратном направлении поезд будет отправляться из Чопа в 13:37 и прибывать в Днепр в 08:37, в Запорожье в 10:49. Здесь пассажиры будут иметь возможность для удобной пересадки с рейсов из-за рубежа:
- № 642 Ньиредьхаза - Мукачево
- № 122 Прага - Чоп
- № 644 Захонь - Чоп
- № 960 Кошице - Мукачево
Кроме того, новый рейс улучшит сообщение восточной части Закарпатья со странами ЕС и Ужгородом.
"Жители Солотвино, Тересвы, Тячева, Хуста, Королево, Виноградова, Берегового теперь смогут также удобно добраться до Чопа поездом № 39/40 Солотвино - Чоп - Запорожье и осуществить пересадку на международные рейсы в Чехию, Венгрию и Словакию. А в обратном направлении, приехав в Чоп из Венгрии, Словакии или Чехии, можно будет продолжить путешествие этим же поездом № 39/40 в города восточного Закарпатья", - отмечают в УЗ.
Также из Ужгорода станет доступным удобный пересадочный маршрут в восточное Закарпатье - Берегово, Королево, Хуст, Тячев, Солотвино. Нужно будет доехать до Чопа поездом № 59/60 Киев - Чоп и там пересесть на рейс № 39/40 Запорожье - Солотвино.
В обратном направлении можно будет доехать до Чопа поездом № 40/39 Солотвино - Запорожье и осуществить пересадку на поезд № 60/59 Чоп - Киев до Ужгорода.
"Укрзализныця" - последние новости
С 11 июля украинская железная дорога назначила новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
Ранее сообщалось, что УЗ увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.