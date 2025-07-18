Греческие судоходные компании продолжат поставки в максимально возможных объёмах.

Операторы греческих танкеров, занимающихся транспортировкой разрешённой к экспорту российской нефти, скорее всего, продолжат эти поставки, несмотря на новый, ужесточённый пакет санкций Европейского союза. Об этом сообщили в пятницу источники Reuters в судоходной отрасли.

По словам источников издания, греческие судоходные компании, которые ежемесячно совершают десятки рейсов с российской нефтью и обеспечивают, по оценкам, около 20% всей торговли, продолжат поставки в максимально возможных объёмах.

"Это станет сложнее, но такие сделки всё ещё возможны. Пока трейдеры продолжают покупать нефть по установленной цене, мало что изменится - мы будем соблюдать новый потолок", - сказал один из источников в греческой компании, занимающейся перевозкой нефти.

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Отмечается, что в настоящее время значительная часть российской нефти экспортируется так называемым "теневым флотом" нерегулируемых танкеров. Однако данные о судоходстве показывают, что суда, принадлежащие Греции и входящие в крупнейший в мире танкерный флот, также перевозят часть российской сырой нефти, которая не подпадает под санкции или не превышает установленного ценового лимита.

Новый пакет санкций против РФ

ЕС принял 18-й пакет санкций против России. Введены санкции против более 50 физлиц и организаций, а также против 22 российских банков. Введён запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти. ЕС снизит потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель и введёт санкции против танкеров. Пакет санкций включает рестрикции против нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии, а также против "Северных потоков". В чёрный список включены ещё 105 танкеров, перевозящих российскую нефть.

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