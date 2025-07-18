Британия создает новую "Антанту" в ожидании войны с РФ, хотя все участники нового альянса вроде бы и так уже находятся под зонтиком НАТО.

В Европе формируется новый военный альянс, который будет, если не альтернативой НАТО, то по крайней мере дополнением к нему на фоне нарастающего ощущения российской угрозы.

В течение последней недели Великобритания подписала сразу два оборонных соглашения с крупными странами Европы - Германией и Францией. Образовался трехсторонний военный блок с Лондоном в его центре, акцентирует военно-аналитический портал Defense Express.

Как отмечают аналитики, соглашение между Британией и Германией среди прочего подтверждает, что страны-подписанты имеют "глубокую приверженность к взаимной обороне и оказанию помощи" друг другу в случае вооруженного нападения, "в том числе военными средствами". А в декларации британско-французского соглашения сказано, что ядерные силы обеих стран "являются независимыми, но могут координироваться, и что нет такой чрезвычайной угрозы для Европы, которая не повлекла бы ответные меры со стороны обеих стран".

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В Defense Express отмечают, что сама суть подписанных документов дублирует 5-ю статью устава НАТО о взаимной обороне.

"Очевидно, что Великобритания фактически создает дополнительную трехстороннюю оборонную договоренность с центром в виде себя. И это несмотря на то, что все три страны и так должны быть связаны аналогичными обязательствами по НАТО. А потребность в повторном закреплении взаимных оборонных обязательств, как минимум, означает потребность в "обновлении чернил", - отмечают аналитики.

Российская угроза и слабость НАТО

Как писал УНИАН, в НАТО ожидают, что Россия и Китай начнут скоординированную атаку на Европу и Тайвань в 2027 году. Такой прогноз публично озвучил командующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

Украинский волонтер и военный аналитик Тарас Чмут недавно высказал мнение, что НАТО, как организация, не переживет даже ограниченное нападение России. Если Путин нападет на страны Балтии, некоторые союзники попытаются помочь, но в целом реакцию НАТО на институциональном уровне заблокируют пророссийски настроенные Словакия и Венгрия. И это окончательно похоронит альянс, считает Чмут.

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