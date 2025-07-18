Депутаты Госдумы обещают проблемы WhatsApp и предлагают компании "готовиться к уходу с российского рынка".

Мессенджер WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка, заявил в пятницу депутат, регулирующий IТ-сектор. Об этом пишет Reuters.

Он предупредил, что мессенджер, принадлежащий Meta Platforms, вероятно, будет включён в список запрещённого программного обеспечения.

Антон Горелкин, заместитель главы комитета нижней палаты парламента по информационным технологиям, заявил, что государственное приложение MAX может увеличить свою долю рынка, если WhatsApp, которым ежедневно пользуются 68% россиян, уйдёт с рынка.

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"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка", - сказал Горелкин, добавив, что Meta входит в список экстремистских организаций в России.

Важно, что этой неделе российские законодатели одобрили масштабные поправки в законодательство, предусматривающие штрафы до 5000 рублей (63 доллара США) для всех, кто ищет в интернете материалы, которые правительство считает экстремистским

Антон Немкин, член парламентского комитета по информационным технологиям, заявил, что судьба WhatsApp в России теперь предрешена. Он сказал:

"Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России, по сути, является юридическим нарушением национальной безопасности".

На вопрос о возможном уходе WhatsApp из России пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что все сервисы должны соблюдать российское законодательство.

Интересно, что критики высказывают опасения, что новое российское приложение для обмена сообщениями, поддерживаемое государством, может отслеживать действия пользователей, и предполагают, что Россия может снизить скорость WhatsApp, чтобы стимулировать загрузки.

На этой неделе Кремль опубликовал список поручений Путина, включая указ о введении дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, включая услуги связи, произведенного в "недружественных странах", которые ввели санкции против России.

Путин назвал сроком 1 сентября. Горелкин, ссылаясь на указ Путина, заявил, что WhatsApp, вероятно, будет среди тех сервисов связи, которые будут ограничены.

Запрет соцсетей и сервисов в РФ

Социальные сети компании Facebook и Instagram запрещены в России с 2022 года, когда Москва отправила десятки тысяч военнослужащих на войну в Украину.

Аудитория YouTube в России резко сократилась за последний год до менее 10 миллионов пользователей в день с более чем 40 миллионов в середине 2024 года, поскольку более низкая скорость загрузки затруднила доступ к сервису.

YouTube заблокировал канал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых в Украине ввели санкции.

В списке оказались каналы политолога Константина Бондаренко, блогера Дмитрия Васильца, российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой и лидера организации "Потон" Павла Онищенко.

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