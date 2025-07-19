Пока что технология находится на стадии доработки, но идея вроде бы рабочая.

Мечта о создании постоянной базы на Луне издавна вдохновляет ученых во всем мире. Но главное препятствие - высокая стоимость транспортировки необходимых ресурсов с Земли. Именно поэтому исследователи активно ищут способы обеспечить будущих астронавтов всем необходимым - непосредственно на Луне. Китайские ученые заявили, что близки к решению проблемы обеспечения лунной базы водой - одним из главных ресурсов, который нужен в больших объемах.

Недавно команда химиков и инженеров под руководством Лу Вана из Китайского университета Гонконга предложила новую технологию, которая может стать настоящим прорывом. Им удалось создать компактную установку, работающую на солнечной энергии и способную добывать кислород, водород и монооксид углерода из реголита (лунного "грунта") и углекислого газа - без необходимости в сложном оборудовании или внешних источниках сырья.

Принцип работы установки основан на нагреве реголита солнечной энергией до температур, при которых вода в его составе переходит в парообразное состояние. Вода, содержащаяся в минералах и адсорбированная на частицах пыли, становится доступной для химических реакций. К ней добавляют CO₂, который в реальных условиях может поступать от самих космопоселенцев - его можно получать из воздуха, который выдыхают люди.

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Главную роль в этом процессе играет ильменит (FeTiO₃) - минерал, богатый железом и титаном. Он способен эффективно ускорять реакции под действием солнечного света, без дополнительных реагентов.

В результате образуются три полезных вещества:

кислород - для дыхания;

водород - как энергоноситель;

монооксид углерода - компонент для производства топлива.

Установка уже была испытана на реальных образцах лунного грунта, доставленных миссией "Чанъэ-5" в 2020 году. Также применялись земные аналоги лунных пород, которые по составу и структуре похожи на реголит.

Хотя текущая версия установки - это лишь демонстрационный образец, который не может пока обеспечить потребности целой колонии, ученые считают это важным шагом вперед. Ведь технология использует доступную энергию, работает в условиях, приближенных к реальным, и не требует импорта дорогих материалов с Земли.

Детали исследования опубликованы в журнале Joule.

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Также мы рассказывали, что в Сахаре нашли обломки метеоритов, которые могут быть куском планеты Меркурий. До сих пор ученым не удавалось детально исследовать эту планету.

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