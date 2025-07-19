Из-за санкций ЕС компания Nayara не сможет экспортировать в страны Евросоюза бензин и дизельное топливо.

В Индии заявили, что не поддерживают "односторонние санкции" Евросоюза против РФ, под которые попал НПЗ в Гуджарате с российскими собственниками.

Официальный представитель МИД Индии Радхир Джаисвал написал в сети X о том, что он назвал "односторонними санкциями" ЕС в отношении России.

"Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью наивысшей важности, отвечающей базовым потребностям ее граждан. Индия не подписывается под односторонними санкционными мерами", - сказано в заявлении.

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Санкции ЕС против России - при чем здесь Индия

Стоит отметить, что санкции ЕС были введены против индийской компании Nayara Energy Ltd, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре (штат Гуджарат), который она называет вторым по размерам в стране, а также почти 7 тысяч бензоколонок.

По данным агентства Press Trust of India, долей в 49,13% компании владеет российская "Роснефть", еще 49,13% - инвестиционный консорциум Kesani Enterprises, одним из владельцев которой является российская группа United Capital Partners. Теперь из-за санкций ЕС Nayara не сможет экспортировать в страны Евросоюза бензин и дизельное топливо.

По данным издания Bloomberg, российская компания стремится выйти из своего индийского предприятия, поскольку не могла вывести прибыль из-за санкций. К тому же рупия - неконвертируемая валюта, и Индия ограничивает вывод капитала.

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