Ранее СМИ писали, что трехстороння встреча может состояться в сентябре.

В Кремле сделали заявление по поводу возможной встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому ТАСС.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой предполагалось, что встреча Трампа Путина и Си может состояться в сентябре в Китае на параде по поводу окончания Второй мировой войны.

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Издание отмечало, что Путин уже получил приглашение на мероприятие и принял его, и предполагалось, что Си планирует направить приглашение и Трампу.

В то же время отмечалось, что Трамп вряд ли примет это приглашение, поскольку предпочтет встретиться с двумя другими лидерами на территории США.

Встреча Путина и Трампа

Как писал УНИАН, в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон ведут работу над организацией встречи Путина и Трампа, но пока никакой конкретики, в том числе ориентировочных дат, на горизонте не просматривается. Вместе с тем Ушаков допустил, что такая встреча может состояться вообще "в любой момент".

В начале июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Вскоре после этого он объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.

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