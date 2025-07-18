По словам эксперта, в этом месте может быть громче всего.

Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс объяснила, почему пассажирам следует никогда не садиться в задней части самолета. По ее словам, это не связано с безопасностью, передает The Sun.

"Выбор места как можно дальше от хвостовой части самолета - лучший способ избежать джетлага. Если вам трудно заснуть в самолете, а рейс поздний, я всегда советую путешественникам избегать мест в хвостовой части самолета и возле камбуза, поскольку там, как правило, шумнее всего", - объяснила она.

Джейн добавила, что путешественникам также стоит перевести свои часы на время пункта назначения и избегать ночных рейсов, если они имеют проблемы со сном в самолетах.

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"Вы также можете постепенно менять свой режим сна и питания накануне полета, что может значительно облегчить адаптацию к другому часовому поясу", - посоветовала эксперт.

Кроме того, она посоветовала избегать алкоголь и кофеин до и во время полета.

"Может возникнуть соблазн выпить перед полетом и насладиться напитком в самолете, особенно если он включен в стоимость билета. Но алкоголь обезвоживает организм и нарушает сон, ухудшая ощущение отставания во времени", - предупредила Джейн.

Также бывшая стюардесса не советует путешественникам строить много планов по прибытии, ведь ориентироваться в новом месте может быть стрессово.

"При необходимости делайте короткие перерывы на сон, но не дремлите дольше 30 минут, поскольку это может помешать вам нормально заснуть позже и задержать процесс адаптации", - добавила она.

Другие советы туристам

Ранее стюардесса объяснила, почему лучше избегать еды на борту самолета. Она отметила, что это связано с тем, что такая пища обычно имеет высокое содержание соли и сахара для улучшения вкуса.

Также пилот рассказал, почему нельзя надевать шлепанцы в самолете. По его словам, в случае эвакуации из-за аварийных трапов людям может быть неудобно покидать самолет в шлепанцах.

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