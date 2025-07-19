В Киеве в ближайшие дни будут продолжаться периодические дожди, а температура постепенно будет повышаться. На один день температура в столице достигнет жарких +33°, а потом снова станет немного свежее. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"19-23 июля на Киевщине и в г. Киеве прогнозируем неустойчивую погоду с колебаниями атмосферного давления, влажности и температуры, особенно дневной", - говорят синоптики.
В частности, сегодня активный циклон будет обусловливать неуютную погоду и повлечет заоблачное небо, дожди, сильный ветер и низкую, как для лета, температуру в пределах +19°...+24°.
В течение 20-21 июля и днем 22 июля дожди в столице будут кратковременными, днем местами с грозами.
По данным синоптиков, в течение пяти суток ночная температура не будет испытывать ощутимых изменений. А вот днем 20-21 июля солнечных прояснений станет больше и температура повысится до комфортных значений +22°...+27°. 22 июля температура в столице достигнет жары +28°...+33°, которая 23 июля снова несколько спадет.
В Украину возвращается жара - прогноз
На выходных в Украине будет преобладать погода с периодическими осадками, однако уже в начале следующей недели ожидается резкое потепление. Такой прогноз предоставила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в воскресенье кратковременные ливни с грозами возможны в западных и северных регионах, а вечером 20 июля дождь вероятен также на Луганщине. На остальной территории страны сохранится сухая погода.
Температурный режим 20 июля останется относительно стабильным, но уже заметна тенденция к повышению температуры.
"В понедельник в большинстве областей Украины - скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно", - отметила метеоэксперт.