Вместе с ЕС Лондон "наносит удар по самому сердцу" российского энергетического сектора, заявил министр иностранных дел Ламми.

В Великобритании снижают предельную цену на российскую нефть. Соответствующее решение приняло правительство Соединенного Королевства, сказано на сайте британского правительства.

Ранее о снижении предельной цены на нефть из РФ договорились в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против страны-агрессора. В правительстве Британии отмечают, что принятое решение снизит предельную цену на российскую сырую нефть до 47,6 долларов за баррель. Сейчас она составляет 60 долларов.

Ожидается, что это решение напрямую ударит по доходам России от продажи нефти, которые уже упали на 35%, по сравнению с прошлым годом.

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В Лондоне подчеркивают, что это ограничит нефтяную промышленность правителя РФ Путина, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и нанесет ущерб одному из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

"Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки для Кремля, еще больше перекрывая ценнейший поток финансирования его незаконной войны в Украине. Этот решительный шаг по снижению верхней границы цены на сырую нефть будет направлен на сокращение доходов России от продажи нефти и усилит давление на Путина, используя его наибольшую уязвимость, сохраняя при этом стабильность энергетических рынков", – заявила канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми подчеркнул, что вместе с ЕС Лондон "наносит удар по самому сердцу" российского энергетического сектора.

"Поскольку Путин продолжает уклоняться от серьезных мирных переговоров, мы не будем стоять в стороне. Вот почему мы вместе с ЕС наносим удар по самому сердцу российского энергетического сектора. Вместе мы продолжим оказывать неустанное давление на Путина, сжимая его критически важную нефтяную отрасль и перекрывая финансирование его незаконной войны в Украине", – сказал он.

Санкции против России

18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Он предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть, а также добавляет в "черный список" еще 105 кораблей "теневого флота" РФ, с помощью которого россияне продают свои энергоресурсы другим странам.

Блок снизил предельную цену на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель. Это решение сразу привело к росту мировых цен на нефть, писали в СМИ. К примеру, стоимость марки Brent выросла на 62 цента, до 70,14 доллара за баррель.

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