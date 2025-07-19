До этого не было никаких подтвержденных изображений этого судна.

Впервые за более чем 80 лет на Соломоновых островах на морском дне нашли давно исчезнувший эсминец Императорского флота Японии "Терузуки". Обломки корабля были найдены на глубине более 800 метров в заливе Айрон-Боттом. Об этом пишет Interesting Engineering.

Такое открытие сделали благодаря дистанционно управляемым аппаратам, которые управлялись данными гидролокатора с надводного судна без экипажа. До сих пор не было никаких изображений или подтвержденных наблюдений этого эсминца, ведь военно-морские планы Японии держали в строгой тайне во время Второй мировой войны.

"Мне очень повезло увидеть этот корабль. Тот факт, что мы не видели "Терузуки" более 80 лет, подчеркивает важность фиксации морского наследия сейчас. Как японец, я ценю возможность стать свидетелем части нашей истории и быть частью международной команды, которая проливает свет на эту кампанию, важную для истории всех наших народов", - рассказал член научной команды Хироши Ишии.

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В издании рассказали, что "Терузуки" был введен в эксплуатацию в 1942 году. В переводе он означает "Сияющая луна" или "Освещенная луна" и был предназначен для защиты авианосцев от воздушных атак, однако в конце концов он утонул во время ночных надводных боев.

"Под командованием контр-адмирала Райзу Танаки, известного американским войскам как "Упорный Танака", корабль участвовал в ожесточенных морских боях вокруг Гуадалканала в ноябре 1942 года", - отметили в материале.

Отмечается, что 12 декабря 1942 года "Терузуки" был поражен американскими торпедами в корму, в результате чего судно было выведено из строя, поэтому он начал гореть. Большинство членов экипажа выжили, но девять человек все же погибли.

Другие интересные находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в Египте вскрыли 4000-летнюю пирамиду. Когда археологи ее открыли, то внутри обнаружили гробницу, непохожую ни на одну другую, которая ставит под сомнение все, что науке известно о захоронении фараонов.

Также сообщалось, что в США геологи неожиданно обнаружили странный голубой бассейн, который имеет температуру около 43 °C и светится мягким голубым оттенком. По словам ученых, бассейн не образовался в результате одного мощного взрыва.

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