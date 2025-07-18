Последние несколько дней продолжаются переговоры относительно того, как можно помочь Украине, пишет издание.

Германия должна предоставить Украине собственные системы Patriot, а не купить их у США, как анонсировалось ранее. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Отмечается, что первоначальный план заключался в том, чтобы американцы поставляли Украине Patriot из собственных запасов, а Германия покрывала расходы. Однако Трамп отказался продать системы ПВО, которые есть на вооружении американских военных, и поэтому европейским странам придется найти у себя системы для Украины.

Как сообщает издание, последние несколько дней продолжаются конфиденциальные переговоры относительно того, как можно помочь Украине.

Видео дня

По информации Bild все же решение вырисовывается: Швейцария подвинется вниз в очереди на системы Patriot, и первая установка пойдет не в Берн, а в Украину - за счет Германии. Однако эту установку американская оборонная компания Raytheon пока еще достраивает, и она будет готова не ранее чем через 6-8 месяцев.

Чтобы быстрее помочь Киеву, по данным издания, рассматривается и такой вариант, чтобы Германия передала в Украину свой комплекс Patriot, а вместо него заказала новый у Raytheon, однако его поставка займет годы.

Издание отмечает, что у Бундесвера уже и так нехватка систем ПВО. В начале войны в Украине немецкие войска имели 12 систем Patriot, три из них передали Украине. Кроме того, две системы развернуты в Польше для защиты аэропорта, через который НАТО поставляет оружие Украине.

По данным Bild, три системы сейчас проходят обновление, и поэтому временно не готовы к использованию. Еще одна система необходима для обучения солдат. Таким образом, на сегодня для собственной ПВО остаются максимум три системы. Если одну из них передадут Украине - останутся только две.

Ситуация, вероятно, улучшится только через несколько лет. Правительство заказало восемь новых систем Patriot, первая из которых должна поступить в Люфтваффе в конце 2026 года, остальные - до 2029-го.

Patriot для Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в НАТО заявили, что ведется подготовка к быстрой передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Как отметил верховный командующий НАТО Алексей Гринкевич, "подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot, мне было дано указание действовать как можно быстрее".

Также канцлер Германии Мерц 17 июля в Лондоне во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщал, что Украина получит Patriot в течение ближайших недель. По его словам, "министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки". Мерц сказал, что "это может занять недели".

Вас также могут заинтересовать новости: