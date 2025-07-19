Синоптики прогнозируют на сегодня обильные дожди, грозы с градом и шквалами.

В субботу, 19 июля, в ряде областей Украины ожидается непростая погода с дождями и грозами. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

В частности, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях прогнозируют значительные дожди.

В то же время в восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 19 июля

В субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут умеренные, а на Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине значительные дожди. В восточных, юго-восточных и Сумской областях будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Только в большинстве южных областей ожидается погода без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях +19°...+24°, на остальной территории +23°...+28°, а на юго-востоке страны - до +32°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. По ветру по области прогреется до +19°...+24°, а в Киеве будет +22°...+24°.

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