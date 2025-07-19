Отмечается, что в обменниках курс валют может отличаться на 5-10 копеек.

Курс доллара в Украине сегодня, 19 июля, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием от 41,30 до 41,65 гривни и продажа от 41,80 до 42,10 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах - прием от 48,20 до 48,65 гривни и продажа от 48,80 до 49,00 гривни.

"Указанные выше расчетные курсы по доллару и евро могут быть скорректированы некоторыми владельцами обменок на "плюс-минус" 5−10 копеек в зависимости от их индивидуальных задач и уровня конкуренции в конкретном регионе", - рассказал аналитик.

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По его словам, новый поворот в торговой войне США и Европейского Союза с возможным применением 30%-ных пошлин с 1 августа заставил инвесторов нервничать.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за единицу американской валюты. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,61 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74 - 41,77 гривни за доллар, а евро – 48,60 - 48,62 гривни за единицу единой европейской валюты.

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