Найдете ли слово 'черешня' за 8 секунд: сложная оптическая иллюзия

Ваша задача - найти в сетке букв в течение указанного времени слово "черешня".

Головоломки со словами - одна из самых популярных игр в интернете. Они важны тем, что увеличивают словарный запас, развивают внимательность.

В сегодняшней игре-головоломке задание для читателей - найти слово "черешня" в сетке букв за 8 секунд.

Решая эту задачу, сопоставляйте буквы в комбинации горизонтально, вертикально или по диагонали. Таким образом вы будете тренировать свое внимание, наблюдательность, память, навыки распознавания образов.

Видео дня

Итак, сосредоточьтесь и будьте внимательны, ведь поиск ответа ограничен 8 секундами. Время пошло!

Ваше время закончилось. Если вы успели найти слово "черешня" - вы молодец! Это означает, что вы прекрасно концетрируете внимание и имеете натренированный мозг. Если же справиться с заданием не удалось, вы можете вернуться к нему и попробовать свои силы еще раз.

Вы так и не смогли найти среди букв слово "черешня"? Тогда ответ смотрите ниже:

Другие головоломки от УНИАН

Если вам понравилось находить слова в сетке случайных букв, предлагаем вам проверить свои силы на другой оптической иллюзии. В ней вам придется найти слово "малина" за 8 секунд.

Или же вы можете попробовать решить головоломку, в которой надо найти два пропущенных числа за 12 секунд. На картинке вы увидите последовательность двузначных чисел, в которой несколько чисел пропущено. Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, каких именно чисел не хватает.

Вас также могут заинтересовать новости: