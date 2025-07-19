Также бойцы собрали разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местах расположения командных пунктов противника.

17 июля диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" осуществила глубокое проникновение более чем на 30 км в тыл временно оккупированной территории Украины в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе Легиона, целью операции была деморализация противника и ликвидация боевиков из подразделения "Ахмат", которых в заявлении называют "предателями ичкерийского народа".

В ходе операции в результате точечного подрыва служебного автомобиля были уничтожены по меньшей мере три кадыровца. Кроме того, легионеры собрали ценную разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местах расположения командных пунктов противника.

Как указано в отчете, все участники операции сейчас находятся в безопасности, а сам рейд назван полностью успешным.

Подразделения россиян в составе Сил обороны

Напомним, что Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" - это два основных формирования, созданные из граждан России, которые воюют на стороне Украины против режима Путина. Оба подразделения имеют общую идеологическую основу - борьбу за освобождение России от авторитарной власти и поддержку украинской независимости.

Русский добровольческий корпус возник в 2022 году, и основой его стали российские националисты, добровольцы с боевым опытом. Подразделение имеет четкую структуру, активное медиаприсутствие и неоднократно проводило рейды на территорию Брянской, Белгородской и Курской областей РФ.

Легион "Свобода России" сформировался из числа россиян, перешедших на сторону Украины, включая бывших военнослужащих ВС РФ, общественных активистов, политических эмигрантов. Легион имеет символику, активно ведет информационную кампанию в Telegram и публично призывает россиян к сопротивлению. Его боевые задачи включают диверсионно-разведывательные рейды, уничтожение инфраструктуры противника на оккупированных территориях, а также борьбу против пророссийских формирований чеченского происхождения, в частности подразделений "Ахмат".

Ранее военные из Легиона "Свобода России" с позывными "Аркан" и "Пума" рассказали, как стали на защиту нашей страны и что чувствуют к своим соотечественникам.

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