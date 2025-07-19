В стране подчеркнули, что эти танки внесут свой вклад в борьбу Украины против РФ.

Правительство Австралии сообщило, что поставило танки M1A1 Abrams в Украину в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (160 млн долларов США), чтобы страна смогла защитить себя от агрессии РФ. Об этом сообщает Reuters.

"Австралия, одна из крупнейших стран, предоставляющих Украине помощь за пределами НАТО, поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование с тех пор, как Москва вторглась на территорию ее соседа в феврале 2022 года", - напомнили в издании.

Как отметил министр обороны страны Ричард Марлз, Украина получила от государства большую часть из 49 танков, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

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"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", - заверил чиновник.

Австралия и война в Украине - что известно

В правительстве добавили, что танки стали частью помощи суммой 980 млн долларов США, которые Канберра предоставила Украине из-за войны с Россией.

Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в РФ и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.

Также Левоцентристское лейбористское правительство Австралии в этом году назвало Россию агрессором в конфликте и призвало к урегулированию войны на условиях Киева.

В то же время в июне стало известно, что Австралия закрыла свои порты для российских танкеров. Отмечается, что страна ввела санкции против 60 нефтяных танкеров "теневого флота", который Россия использует для продажи нефти в обход международных санкций.

"Австралия сегодня (18 июня - УНИАН) приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины - под ограничения попали 60 судов так называемого "танкерного флота", который использовался для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии", - рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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