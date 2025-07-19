Синоптики прогнозируют непогоду на сегодняшнее утро.

В Харькове на утро 19 июля ввели повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром в городе ожидается значительный дождь, гроза и шквал 15 - 20 м/с.

На Харьковщине также ожидается гроза и местами шквал до 15 - 20 м/с.

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Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

В субботу, 19 июля, на Харьковщине ожидается переменная облачность. В утренние часы по области пройдут дожди, местами значительные. Днем - местами небольшой кратковременный дождь. Также утром возможны грозы, во время которых местами вероятны шквалы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 26-31°.

В Харькове в утренние часы прогнозируется значительный дождь и гроза. Днем - кратковременный, небольшой дождь. Во время грозы возможны шквалы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

В воскресенье, 20 июля, будет сохраняться переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 16-21°, днем 27-32°.

В понедельник, 21 июля, на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем также возможны осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 27-32°.

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