Нежелание собаки питаться может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем.

Все ветеринары просят хозяев домашних животных обращать больше внимания на признаки болезни или боли, чтобы специалисты смогли провести дополнительные обследования, которые нужны для выявления проблемы. Как пишет ParadePets, любые необычные находки могут свидетельствует о медицинской проблеме, которую можно вылечить.

По словам ветеринаров, одним из важнейших признаков, на который должны обратить внимание все владельцы собак, является изменение пищевых привычек.

"Конечно, все собаки индивидуальны, и мы все знаем некоторых собак, которые могут пропустить один-два приема пищи только потому, что они чувствуют себя переборчивыми. Если у вас лабрадор-ретривер или другая собака, которая любит поесть и никогда не пропускает прием пищи, нарушение нормального питания может быть первым признаком болезни", - предупредили в материале.

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10 потенциальных причин, почему ваша собака не ест

Нарыв зуба

Заболевания пародонта являются распространенной проблемой среди домашних животных, поэтому около 80% всех собак будут иметь проблемы с зубами к тому времени, как им исполнится три года.

"Если ваша собака старше и вы не чистите ей зубы, абсцесс в одном из зубов может стать болезненной причиной невозможности нормально питаться. Отказ от еды - один из немногих способов сообщить нам об этой проблеме", - подчеркнули в издании.

Сломанный зуб

Собаки любят жевать, они могут найти даже камень для этого занятия. Когда у них отламывается кончик зуба от корня, то обнажается нерв, поэтому собака испытывает боль каждый раз, когда пытается поесть.

Инфекция

Не все собаки будут иметь лихорадку при инфекции, однако некоторые просто перестанут есть. Если собака будет иметь инфекцию в кишечнике, у нее также может быть диарея, но отказ от еды является самым распространенным симптомом.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Многие инфекции могут приводить к тому, что собака перестает есть. Некоторые из них, как воспалительные заболевания кишечника, не имеют бактериальной или вирусной причины, однако могут быть связаны с микробиомом.

Боль при артрите

Собаки, которые имеют артрит, обычно теряют вес, но это может происходить в течение лет. Поэтому если ваша собака медленно поднимается или вздрагивает, когда к ней прикасаются, то вам нужно обратиться к ветеринару.

"Некоторые клиенты впервые замечают, что их собака не ест еду, когда она находится в миске, но ест нормально, если она сидит, а еду ей дают с рук", - отмечают в издании.

Рак

К примеру, рак в ротовой полости или желудке часто вызывает боль во время приема пищи, а собаки с таким видом рака, как остеосаркома, испытывают боль и могут перестать есть.

Проблемы с внутренними органами

Постоянные заболевания могут привести к тому, что ваша собака будет плохо себя чувствовать и не интересоваться едой.

Стресс и тревога

Любые изменения в жизни собаки могут привести к стрессу, ведь эти животные не могут сказать вам, что они за что-то переживают. Поэтому один из способов показать это - не есть нормально.

Старая и испорченная еда

Когда люди покупают слишком много корма, чтобы сэкономить, то это может быть не лучшая идея. Если эта еда хранится во влажном помещении, то в ней развивается грибок, который плохо пахнет для собаки.

Скука от еды

Ни одна собака не хочет питаться пищей, которая на 100% состоит из ультрапереработанных продуктов, однако, к сожалению, большинство из нас в конце концов дают им именно это. Если у вас чихуахуа, йоркширский терьер или любая другая привередливая порода, то ваша собака может просто больше не захотеть есть такую еду.

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