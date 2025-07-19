Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

В ближайшие двое суток в Украине будет преобладать неустойчивая погода с температурой воздуха в пределах климатической нормы. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, местами значительными", - прогнозирует синоптик.

По его данным, наиболее высокая температура воздуха будет наблюдаться в юго-восточных областях и Крыму.

Видео дня

Погода 19 июля

На западе Украины в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди на фоне преимущественно пасмурного неба. В отдельных пунктах возможны грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура днем +19...+24 °С, на Закарпатье до +26 °С.

На севере Украины также будет неустойчивая и дождливая погода. В Киевской области пройдут значительные дожди, местами с грозами. Ветер 5 - 10 м/с, при грозах порывистый. Температура +22...+27 °С.

В центральных областях страны в течение суток ожидается погода без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Термометры покажут +23...+28 °С, в Днепропетровской области местами +29...+31 °С.

На юге будет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, в Крыму и Приазовье местами +30...+33 °С.

В восточных областях в течение суток ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди в сопровождении гроз, местами значительные. Температура ожидается в пределах +25...+30 °С, на крайнем юго-востоке озжарит до +32...+37 °С.

Погода 20 июля

"В западной части страны сохранится преимущественно дождливая погода, местами осадки будут значительными. Только на Закарпатье обойдется без дождей", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ночью будет +12...+17 °С, днем +20...+25 °С, на Закарпатье до +27 °С.

Ночью на севере Украины местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные, местами значительные осадки. В отдельных пунктах возможны грозы и шквалы, 15 - 20 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днем +21...+26 °С.

В центральных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в Черкасской области и на западе Кировоградской области пройдут дожди, местами с грозой. Ночью будет +14...+19 °С, днем потеплеет до +27...+32 °С.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

На востоке будет преобладать погода без существенных осадков, лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью будет +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

На сегодня в девяти областях Украины синоптики объявили І уровень опасности.

По прогнозу, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях пройдут значительные дожди. Также в восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: