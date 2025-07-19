При этом почти треть итальянцев считают, что в течение пяти лет страна будет непосредственно вовлечена в войну.

Почти треть итальянцев считают, что в течение пяти лет страна будет непосредственно вовлечена в войну, но только 16% людей призывного возраста готовы взять в руки оружие, пишет Reuters, ссылаясь на данные соцопроса, проведенного Центром исследований социальных инвестиций.

В частности, опрос показал, что 39% итальянцев в возрасте от 18 до 45 лет считают себя пацифистами, отказывающимися от военной службы по убеждениям, 19% попытаются уклониться от призыва другими способами, а 26% предпочли бы, чтобы Италия нанимала иностранных наёмников.

При этом большинство итальянцев по-прежнему скептически относятся к перевооружению и увеличению расходов на оборону.

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В частности, только 26% считают, что военное сдерживание — хороший способ обеспечения мира, и лишь 25% поддерживают увеличение военных бюджетов, даже если это означает сокращение социальных расходов. При этом всего 11% хотели бы, чтобы у страны было ядерное оружие..

Для обеспечения безопасности Италии 49% итальянцев выступают за укрепление НАТО, а 58% хотели бы видеть интегрированную систему обороны Европейского Союза с единой армией под единым командованием и совместными закупками вооружений.

Reuters также отмечает, что опрос, опубликованный в прошлом месяце Европейским советом по международным отношениям, показал, что только 17% итальянцев поддерживают увеличение оборонных расходов, что является самым низким показателем среди 12 опрошенных европейских стран.

Война НАТО против России

Как писал УНИАН, на Западе все громче обсуждают перспективу полномасштабной войны между Россией и странами НАТО. Например, бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал как можно быстрее начать строительство бункеров-укрытий и развитие британской ПВО. При этом он заявил, что война с РФ к 2030 году — это "реальная возможность".

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия через 5-7 лет может напасть на Эстонию.

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