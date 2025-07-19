По данным главы государства, в результате атаки РФ один человек погиб, шестеро - ранены.

Россия во время очередной массированной атаки по городам Украины запустила более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники", - отметил глава государства.

По информации Зеленского, в результате атаки врага пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области. В результате атаки есть погибший и раненые.

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"В Сумах повредили критическую инфраструктуру - без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были по Шостке. В Одессе поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, и среди них ребенок. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.

Глава государства также подтвердил удары ракетами и дронами по Павлограду и в очередной раз подчеркнул необходимость усиления ПВО.

Атака РФ на Украину 19 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июля Россия осуществила массированную атаку на Павлоград. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате атаки на город изуродованы промышленные предприятия, пожарная часть, возникли пожары.

Также 18 июля россияне атаковали область ракетами, в результате атаки в Днепре и районе вспыхнули пожары.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. По данным ГСЧС Одесской области один человек погиб, еще пять человек были спасены. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных, сообщили спасатели.

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