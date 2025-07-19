Температура в городе сегодня максимально повысится лишь до +17°...+19°.

Во Львове с самого утра 19 июля идет дождь и такая мокрая погода продолжится и днем. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"По городу Львову 19 июля гроза, днем шквалы 15 - 20 м/с, град", - прогнозируют синоптики.

Непогода, по их данным, будет бушевать и по Львовской области.

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"По территории Львовской области 19 июля грозы, местами значительные дожди. Днем местами шквалы 15 - 20 м/с, град", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

19 июля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, днем местами местами град. Утром слабый туман. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, днем местами шквалы 15 - 20 м/с. Температура 16 - 21° тепла.

По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Гроза, днем град. Утром слабый туман. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, днем шквал 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут 17 - 19° тепла.

Ухудшение видимости в дожди и тумане до 500 - 1000 м.

В общем, Львов в эти выходные "будет в своем репертуаре", - говорят синоптики. Ожидается немного дождя, немного тепла, и много облаков.

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