По словам военного, Украине сначала нужно лишить Россию возможности осуществлять штурмовые действия.

Сейчас Украина не может пойти в наступление, ведь Россия превосходит численно по силам и средствам. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

"Для того, чтобы совершать наступательные действия, мы должны сначала лишить противника возможности штурмовать на отдельных участках. Для того, чтобы это сделать и перетянуть врага в оборону, нужно обеспечить определенную предпосылку, которая достигается оружием", - подчеркнул военный.

По его словам, речь идет не только об оружии передней линии и тактического уровня применения, а также о вооружении, которое должно работать в глубину временно оккупированных территорий и по самой России.

"Я имею в виду ракетное вооружение. В случае, если Украина получит достаточно такого оружия и добавит к нему те беспилотники, которые сейчас изготавливаются украинскими производителями, тогда можно сказать, что ударно-штурмовой потенциал противника будет разрушен путем уничтожения предприятий, которые изготавливают вооружение, мест расположения, где готовится личный состав врага, а также открытых, закрытых складов с боеприпасами", - отметил Федоренко.

Командир добавил, что таким образом противник потеряет способность обеспечивать свое войско, обеспечивать линию фронта достаточным количеством людей, а, подготовившись, украинская армия сможет проводить наступательные действия на определенных участках.

"К примеру, почему ВСУ удалось зайти в Курскую область, потому что у противника была недостаточная оборона, ведь он не готовился, что потенциально Силы обороны могут наступать в этом направлении. Если говорить о временно оккупированных территориях, то надо сделать так, чтобы армия РФ находилась в такой ситуации, как на Курщине", - подчеркнул боец.

В то же время Федоренко считает, что при текущей ситуации с имеющимся вооружением Украина максимально эффективно обороняется и часто проводит улучшение своего положения, а именно возвращает некоторые позиции, которые были потеряны во время наступления РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали населенный пункт в Сумской области. Речь идет о селе Яблоновка, которое находится в Юнаковской сельской общине. Кроме того, враг продвинулся возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

В то же время начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" подполковник Иван Шевцов рассказал о ситуации на Сумщине. По его словам, есть все шансы выбить оккупантов с этой территории.

"Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем свои резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага", - заверил Шевцов.

По его словам, условия на этом участке фронта, в частности, особенности местности, не позволяют быстро двигаться.

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