Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что его страна готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, как только будут согласованы соответствующие даты.
Как сообщили в канцелярии президента Турции в соцсети X, оба президента провели телефонный разговор, во время которого обсудили "двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы".
"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены соответствующие даты для сторон", - говорится в сообщении.
Также Эрдоган и Путин разговаривали о последних событиях в Сирии, и президент Турции, в частности, отметил, что важно, чтобы Израиль "не нарушал суверенитет Сирии", и что нужно обеспечить стабильность и безопасность в Сирии.
Переговоры между Украиной и Россией: актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Святого Престола после встречи президента Украины Владимира Зеленского и Папы Льва XIV 9 июля. "Святой Отец подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорилось в заявлении Ватикана.
По мнению первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, формат стамбульских украинско-российских переговоров практически исчерпал себя. Он отметил, что никаких переговоров в Стамбуле и не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры". Как и в случае с Минским процессом, отметил Кислица, эти встречи не приведут к реальному результату.