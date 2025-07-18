Президент Турции говорит, что его страна готова принять следующий раунд переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что его страна готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, как только будут согласованы соответствующие даты.

Как сообщили в канцелярии президента Турции в соцсети X, оба президента провели телефонный разговор, во время которого обсудили "двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы".

"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены соответствующие даты для сторон", - говорится в сообщении.

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Также Эрдоган и Путин разговаривали о последних событиях в Сирии, и президент Турции, в частности, отметил, что важно, чтобы Израиль "не нарушал суверенитет Сирии", и что нужно обеспечить стабильность и безопасность в Сирии.

Переговоры между Украиной и Россией: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Святого Престола после встречи президента Украины Владимира Зеленского и Папы Льва XIV 9 июля. "Святой Отец подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорилось в заявлении Ватикана.

По мнению первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, формат стамбульских украинско-российских переговоров практически исчерпал себя. Он отметил, что никаких переговоров в Стамбуле и не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры". Как и в случае с Минским процессом, отметил Кислица, эти встречи не приведут к реальному результату.

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