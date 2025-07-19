В режиме энергосбережения устройство сможет прожить не больше суток.

Этой осенью линейка продуктов Apple пополнится ультратонким iPhone 17 Air. Однако эта радикально тонкая конструкция будет сопровождаться некоторыми компромиссами, в том числе в области аккумулятора.

По словам инсайдера Instant Digital, емкость аккумулятора iPhone 17 Air "не превышает 3000 мАч". В режиме энергосбережения устройство сможет прожить не больше суток.

Для сравнения: iPhone 17 Pro Max впервые в истории айфонов получит АКБ на 5000 мАч. Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше.

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Эта утечка дополняет майское сообщение корейского инсайдера yeux1122 – тогда он написал, что самый тонкий айфон получит аккумулятор всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня на одной зарядке.

Для решения проблемы автономности Apple планирует возродить Smart Battery Case – фирменные чехлы-аккумуляторы, ранее снятые с производства после выпуска MagSafe Battery Pack в 2021 году.

Урезанный аккумулятор – это не единственное последствие использования тонкого корпуса. По слухам, тонкий iPhone будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты.

Презентация всех iPhone 17, включая модели 17 Air, ожидается в сентябре. Инсайдеры собрали 17 заметных изменений в iPhone 2025, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью.

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