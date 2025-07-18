Православный праздник сегодня в народе прозвали Мокрины - с этого времени часто устанавливается дождливая и сырая погода.

19 июля согласно новому календарю украинской церкви вспоминают преподобную Макрину - сестру святителя Василия Великого. В народе этот день считался особым, с ним связано много примет и традиций. Что можно и нельзя делать 19 июля, какие народные обычаи соблюдать и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине - дата в новом и старом календаре

19 июля (1 августа по старому стилю) в православной церкви вспоминают преподобную Макрину, сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского.

Макрина жила в IV веке в Каппадокии. Она была из знатной и благочестивой семьи. По легенде, перед ее рождением матери явился ангел и сказал, что дочь нужно назвать девочку Феклой - в честь святой первомученицы. Родители так и сделали, но в семье Феклу звали Макриной - в честь бабушки.

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С ранних лет Макрина изучала Священное Писание, ходила в церковь, а после смерти своего жениха решила посвятить жизнь Богу. Также она заботилась о девяти младших братьях и сестрах. Когда их отец умер, то Макрина с матерью ушли в монастырь - там они приняли иноческий постриг, а девушка вскоре стала настоятельницей обители.

Известно, что у преподобной Макрины был дар чудотворения: по её молитвам во время голода в монастыре появлялась пшеница, также она исцеляла болезни, изгоняла бесов и умела предсказывать будущее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

почитают преподобного Дия Константинопольского, игумена;

преподобного Паисия Киево-Печерского;

благоверного князя Стефана и матери его княгини Милицы, правителей Сербских;

вспоминают обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Ранее мы также рассказывали, какой церковный праздник сегодня отмечают верующие согласно старому календарю - в этот день почитают преподобного Сисоя Великого.

О чем просят у святой Макрины, традиции дня и что нельзя делать сегодня

К преподобной Макрине обращаются с молитвами о здоровье для себя и близких, просят о мире, благополучии, счастливой семейной жизни и помощи в воспитании детей.

В народе день прозвали Мокрины и связывали его с дождями и грозами, которые часто начинались именно с этого времени. По традиции сегодня хорошо заниматься домашними делами: делать уборку, стирать, гладить, мыть окна. Также в этот день, если нет дождя, можно идти собирать ягоды, грибы и целебные травы.

Хорошей приметой дня считается приютить приблудившегося кота - его считают вестником счастья и удачи. И наоборот: если кто-то прогонит животное, то рискует лишиться благополучия, достатка и гармонии в семье.

Говорят, что тот, кто сегодня случайно попадет под дождь, будет здоров целый год.

В этот день церковь призывает избегать ругани и сквернословия, не следует ссориться, завидовать, жадничать, сплетничать, мстить и унывать. Нельзя отказывать в помощи ни человеку, ни животному.

По народным приметам сегодня запрещено употреблять алкоголь - по поверью, в этот день его "наливает" нечистая сила, поэтому может привести к пагубной привычке. Не рекомендуется солить огурцы и квасить капусту - не будут стоять.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 19 июля - какими будут осень и урожай

Издавна по погоде на Мокрину судили об осени и будущем урожае:

день ясный и сухой - еще 6 недель будет без дождей;

пасмурно и сыро - полтора месяц будет ненастье;

какой день сегодня, такой и осень будет: солнечно - к долгому бабьему лету, дождливо - к сырой и прохладной погоде;

с утра тепло и день без осадков - к богатому урожаю.

Сон, приснившийся в ночь на 19 июля, считается вещим и предвещает удачу.

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