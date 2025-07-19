По словам Андрея Ермака, некоторых детей удалось вернуть только после года упорного труда.

Украине удалось вернуть 11 детей с временно оккупированных территорий и России. Их возраст - от 10 до 17 лет. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Особенно поразила история семьи, из которой мы вернули пятерых родных братьев и сестер. Детей вывезли в Россию, и долгое время о них не было никакой информации. Только потом они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и просили: заберите нас домой", - рассказал он.

Видео дня

По словам Ермака, путь назад был сложным, ведь российские органы опеки давили, затягивали процесс и заставляли менять свое мнение.

"Возвращение стало возможным только после более года упорной и кропотливой работы. Эта история - еще одно напоминание: Украина не останавливается, пока ее дети не дома", - заверил глава ОП.

Также Ермак поблагодарил Катар за посредничество в возвращении украинских детей и команду Офиса Омбудсмана Украины "за слаженную и принципиальную работу".

Возвращение граждан Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в конце июня Украина вернула из плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников. На Родину вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии. Также среди них есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.

Кроме того, в апреле Украина вернула 45 граждан с оккупированных территорий, России и Беларуси. Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, "для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций".

"Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ. 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания; для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: