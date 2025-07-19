Германия получит очередные американские системы ПВО после заявления Трампа о том, что союзники оплатят дополнительное вооружение для Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Отмечается, что это потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.

Правительство Швейцарии заявило, что США "решили пересмотреть приоритеты в поставках наземных систем противовоздушной обороны Patriot", чтобы усилить поддержку Украины. Ранее Швейцария купила пять систем Patriot и ожидалось, что страна получит их в период с 2026 по 2028 год, но сейчас сроки поставок в неясны.

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Издание пишет, что это первый известный случай, когда администрация содействует ускорению поставок оружия в Украину, с тех пор как Трамп в этом месяце начал говорить, что согласен на новые поставки вооружений Киеву.

Reuters пишет, что официального подтверждения этого решения на данный момент нет.

Передача дополнителых Patriot Украине

Ранее Берлин заявлял, что отправит в Украину два имеющихся у него комплекса Patriot, как только получит замену им из США. Решение администрации Трампа, если оно подтвердится, позволит сделать это скорее.

Спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что США предпринимают шаги по быстрой поставке оружия в Украину в рамках плана Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой, и рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что Украина получит Patriot в течение ближайших недель. Но по данным немецким правительственных источник BILD стало известно, что изначально планировалось, что американцы передадут Украине системы ПВО из своих запасов, а Германия оплатит их восполнение. Однако Трамп сказал, что армия США не может отдать ни одной установки и Европа должна сама предоставить ПВО из своих арсеналов.

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