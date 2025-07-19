Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка.

Сегодня ночью Россия осуществила самую массированную атаку на город Павлоград на Днепропетровщине, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - рассказал Лысак.

Он отметил, что в результате атаки изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.

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Кроме того, вечером 18 июля россияне атаковали область ракетами, в результате атаки в Днепре и районе вспыхнули пожары.

Также по Никопольщине россияне наносили удары FPV-дронами и артиллерией.

"По уточненной информации, из-за атаки на Марганецкую общину, которая произошла вчера вечером, пострадал 57-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

Ночная атака РФ по Украине

Как сообщалось, в ночь на 19 июля оккупанты атаковали Одессу, погиб один человек. В результате атаки произошел пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.

Тем временем военный аналитик Александр Коваленко подсчитал, сколько дронов россияне накопили, пока в Киеве был спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

Он отметил, что общий запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" из произведенных и накопленных средств может превышать 500 единиц, поэтому в ближайшее время россияне могут осуществить концентрированный массированный налет, в том числе по столице.

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