Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, в течение прошлой состоялось 138 боевых столкновений.

Российская армия оккупировала село Яблоновка, которое находится в Юнаковской сельской громаде Сумского района Сумской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Яблоновку (Сумщина), а также продвинулся возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка", - сказано в сообщении.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение прошлой состоялось 138 боевых столкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боестолкновений с российскими захватчиками. Также враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

Отмечалось, что на Купянском направлении враг совершил три наступательных действия в направлении Купянска и вблизи Степной Новоселовки, Кондрашовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов противника в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону Серебрянки. На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

С начала минувших суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили обе атаки оккупантов.

На Торецком направлении за вчера произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки и Александро-Калиново. Генштаб отметил:

"На Покровском направлении, с начала суток, противник 37 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка. Наши защитники отбили 36 штурмов".

Сообщалось, что на Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Новополь и в сторону Александрограда.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

Отмечалось, что на Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Ранее начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" подполковник Иван Шевцов заявил, что Сумщине российские оккупационные войска остановлены, и есть все шансы выбить их с этой территории.

Он отметил, что условия на этом участке фронта, в частности, особенности местности, не позволяют быстро двигаться. По его словам, по состоянию на вчера Силы обороны пытались выбить врага за Юнаковкой, но на это нужно время.

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