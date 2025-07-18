'Видим самые большие угрозы': 'Мадяр' рассказал, может ли война закончиться в 2025 году

Бровди заверил, что ВСУ ищут способы противодействия угрозам.

Пока нет никаких признаков того, что полномасштабная война в Украине закончится в ближайшее время. Более того, вероятнее всего, она продолжится после 2025 года. Такое мнение высказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди на международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене.

"Мы не видим конца войны ни завтра, ни, вероятно, в этом году. Мы прагматично рассчитываем свое будущее и видим самые большие угрозы", - сказал "Мадяр".

Бровди считает, что основными угрозами являются огромное количество российских оккупантов, массированные атаки ударными дронами по Украине, а также ограниченные мобилизационные ресурсы нашей страны.

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"Во-первых, Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Во-вторых, он нашел дешевое и эффективное оружие для запугивания населения и уничтожения инфраструктуры - "Шахеды". В-третьих, в Украине все, кто хотел воевать, уже воюют. Поэтому мы не рассчитываем на манну небесную", - подчеркнул он.

"Мадяр" отметил, что ВСУ ищут способы противодействия вражеским атакам. Он поделился, что уже планируется заменить украинскую пехоту наземными дронами и создать многоуровневую эшелонированную "стену дронов".

"Эта стена, выше китайской, остановит все, что летит в нашу сторону. И мы ее создаем сегодня", - заверил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Как может закончиться война в Украине

Ранее аналитики центра геополитики JPMorganChase спрогнозировали, что война в Украине может закончиться уже этим летом. По их словам, речь идет о завершении активной фазы боевых действий.

Аналитики заявили, что существует четыре варианта развития событий. Они считают, что наиболее вероятным для Украины является грузинский сценарий, согласно которому наша страна не получит существенной поддержки Запада, и постепенно будет терять даже то, что имела до сих пор. Процесс интеграции с Западом будет остановлен, и постепенно Украина вернется в орбиту Москвы.

Тем не менее аналитики не исключают, что корейский сценарий, согласно которому Украина не получит членства в НАТО, а Россия оставит за собой оккупированные территории. Тем не менее в Украине разместят европейские войска.

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