Некоторые украинцы могут ездить в поездах бесплатно или со значительной скидкой.

Некоторые граждане Украины не знают о скидках и послаблениях, которые они могут получить. К примеру, у нас действуют льготы для пенсионеров, о которых мало кому известно. Также некоторые пассажиры железной дороги не знают, что могут путешествовать по стране с большой скидкой или даже бесплатно.

Поэтому мы подробно рассказали, какие предлагает Укрзализныця льготы для людей с инвалидностью, военных и других категорий. Чтобы воспользоваться ими, берите в поездку документ, удостоверяющий ваш статус (удостоверение участника боевых действий, справка об установлении инвалидности и т.д.).

Кому предоставляет льготы Укрзализныця в поездах

В Украине нет категорий граждан, которым разрешено путешествовать по железной дороге бесплатно, кроме детей младше шести лет. Но существуют определенные послабления, сообщается на сайте Укрзализныци. Обычно льготы на железнодорожные билеты заключаются в скидке 50% от суммы, но только в определенный временной промежуток - с первого октября до пятнадцатого мая. К таким категориям относятся:

Видео дня

лица с инвалидностью, в том числе дети, и сопровождающие;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих (без ограничения в датах);

студенты.

Также предоставляет Укрзализныця льготы для детей 6-14 лет, но только в размере 25% от стоимости проезда.

Некоторые люди имеют право на бесплатный проезд один раз на определенный период, обычно - на год, причем дорога компенсируется и в обратном направлении:

Герои Советского Союза и/или награжденные Орденами славы;

участники боевых действий (раз в два года);

жертвы нацистских преследований (раз в два года).

Также существуют льготники, для которых льготы на билеты Укрзализныци смешанные - они могут путешествовать без оплаты раз в год или в два года, а также оплачивать билеты по половине стоимости с октября до середины мая. К ним относятся:

лица с инвалидностью из-за Второй мировой войны, и их сопровождающие;

участники боевых действий Второй мировой войны;

лица с инвалидностью вследствие российско-украинской войны, и их сопровождение.

Перед использованием скидки уточняйте тип вагона. Для льготников есть ограничения - например, на вагон люкс обычно льгота не распространяется и его придется оплачивать полностью.

Кто имеет льготы на билеты Укрзализныци в электрички

В отличие от обычных поездов, в транспорте пригородного сообщения некоторые украинцы могут ездить бесплатно без всяких ограничений. Например, льготы для Героев Украины позволяют путешествовать бесплатно всем участникам боевых действий.

Также в электричках могут не платить (но только при наличии соответствующего документа) люди с инвалидностью, участники и партизаны Второй мировой войны, родители пропавших или погибших военных, пострадавшие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС, сироты, дети из многодетных семей, пенсионеры, ветераны полиции и пожарной службы.

Студенты и лица, сопровождающие ребенка с инвалидностью, должны оплатить половину проезда с октября до пятнадцатого мая. А дети 6-14 лет весь год платят 75% от стоимости.

Вас также могут заинтересовать новости: