Исследование предоставит ценную информацию для прогнозирования будущих изменений климата.

Древнейший лед Антарктиды прибыл в Великобританию для анализа, который, как надеются ученые, позволит больше узнать об изменениях климата на Земле. Об этом пишет Sky News.

Лед был извлечен с глубины до 2800 метров в районе Литл-Доум-С в Восточной Антарктиде в рамках международных усилий по "раскрытию самых потаённых тайн антарктического льда".

Отмечается, что ледяные керны - цилиндрические трубки древнего льда - будут проанализированы в Британской антарктической службе (BAS) в Кембридже. Конечная цель исследования - реконструировать историю климата Земли на период до 1,5 миллионов лет, что значительно расширит существующий исторический материал, полученный по ледяным кернам, возраст которого составляет 800 000 лет.

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Доктор Лиз Томас, руководитель группы по изучению ледяных кернов Британской антарктической службы, заявила, что исследование предоставит ценную информацию для прогнозирования будущих изменений климата.

Важно, что в течение следующих нескольких лет образцы будут анализироваться в различных лабораториях по всей Европе, чтобы лучше понять эволюцию климата Земли и концентрацию парниковых газов. Доктор Томас сказала:

"Невероятно волнительно участвовать в этой международной работе по раскрытию самых глубоких тайн антарктических льдов. Проект основан на центральном научном вопросе: почему примерно миллион лет назад климатический цикл планеты изменился с 41 000-летнего на 100 000-летний цикл ледниково-межледниковых циклов? Расширяя данные ледяных кернов за пределы этого поворотного момента, исследователи надеются улучшить прогнозы того, как климат Земли может реагировать на будущее увеличение концентрации парниковых газов".

Интересно, что лед был добыт в рамках проекта Beyond EPICA - Oldest Ice, финансируемого Европейской комиссией и объединяющего исследователей из 10 европейских стран и 12 организаций.

"Наши данные позволят впервые получить непрерывные реконструкции ключевых экологических показателей, включая температуру атмосферы, ветровые режимы, площадь морского льда и продуктивность морской среды, охватывающие последние 1,5 миллиона лет. Этот беспрецедентный набор данных ледяных кернов предоставит важную информацию о связи между уровнями CO₂ в атмосфере и климатом в ранее неизученный период истории Земли, предоставляя ценный контекст для прогнозирования будущих изменений климата", - пояснила Томас.

Новости об изучении Антарктиды

Ученые обнаружили давно утраченный ландшафт, сохранившийся под Антарктическим ледяным щитом на протяжении 30 миллионов лет. Эрозия древних рек образовала обширные ровные поверхности подо льдом Восточной Антарктиды в период от 80 до 34 миллионов лет назад. Понимание того, как они образовались и как продолжают влиять на ландшафт, может помочь уточнить прогнозы будущей потери льда.

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