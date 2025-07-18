В немецком правительстве убеждены, что Россия нападет на НАТО в 2027 году, командующий войсками альянса в Европе говорит об этом публично.

У США и их европейских союзников, вероятно, есть всего полтора года на подготовку к полномасштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Две диктатуры, вероятно, нанесут скоординированный удар в 2027 году, пишет Bild со ссылкой на командующего войсками США в Европе и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

По мнению американского генерала, если правитель Китая Си Цзиньпин действительно решит напасть на Тайвань, он, вероятно, согласует свои действия с российским диктатором Владимиром Путиным. Это откроет дверь военному конфликту глобального масштаба.

"Для меня это означает, что обе вещи могут произойти одновременно", - сказал генерал Гринкевич.

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По его словам, надвигается двойной удар со стороны Китая и России, и именно 2027 год "потенциально может стать годом кризиса".

Американский генерал подчеркнул, что нынешняя ситуация оставляет союзникам мало времени на подготовку - всего около 18 месяцев.

"Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми", - сказал Гринкевич.

По данным Bild, похожие опасения относительно неизбежного нападения России на небольшое государство НАТО сегодня распространены в немецких правительственных кругах. Причина заключается в том, что Россия видит полную неготовность стран Европы к серьезному военному конфликту в ближайшие годы.

"Соответственно, даже члены правительства [Германии] ожидают российской военной провокации уже в 2027 году", - пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Угроза Третьей мировой войны

Как писал УНИАН, военное и политическое руководство США с серьезным беспокойством ожидает, что Китай может атаковать Тайвань в ближайшие годы. Так, главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро предупредил, что Китай может начать войну уже в 2027 году.

При этом Пентагон уже ведет переговоры с Японией и Австралией относительно того, какую роль они возьмут на себя во время этой войны.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что в случае нападения на Тайвань Си Цзиньпин заставит своего вассала Путина сковать европейские армии дома военной провокацией в самой Европе.

Одной из наиболее уязвимых стран для подобных провокаций считают Эстонию - наименьшую из трех балтийских стран, где есть значительное русское меньшинство.

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