19 июля есть несколько обычаев от наших предков на здоровье и счастье.

Дата 19 июля имеет немало народных обычаев, возникших много лет назад. Профессиональный праздник сегодня в Украине посвящен спортивным наставникам. А верующие могут просить в молитвах налаживания отношений в семье.

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Какой сегодня праздник в мире

Международное торжество отсутствует, но вот какие праздники сегодня празднуют другие государства - День независимости Лаоса, День женщин-министров в Японии, День героев Родины в Колумбии, День революции в Никарагуа.

Мировые знаменитости, чьи имена связаны с датой 19 июля, это оружейник Сэмюэл Кольт, художник Эдгар Дега, музыкант Брайан Мэй, актер Бенедикт Камбербэтч, певец Вахтанг Кикабидзе.

Какой сегодня праздник в Украине

Самые известные украинские уроженцы, которые родились в сегодняшнюю дату, это политик УНР Владимир Чехивский, историк Илько Борщак, художница Галина Зубченко, политик и боксер Виталий Кличко, футболист Александр Радченко.

В нашей стране 19 июля - праздник День тренера. Хороший профессионал в этом деле не только обучает спорту, но и является моральный авторитетом и мудрым советчиком. Нередко для воспитанника он становится почти членом семьи.

Какой сегодня праздник церковный

Современный православный календарь чествует в эту дату преподобную Макрину, известную умением исцелять болезни. По старому стилю праздник сегодня восхваляет преподобного Сисоя Великого.

Какой праздник 19 июля народный

В далекие времена славяне серьезно относились к приметам о погоде. О сегодняшней дате известны такие:

если вечером перед закатом облака алые, то ближайшие недели будут ясными;

если солнечно и жарко, будет поздняя осень;

дождь означает, что уродятся зерновые;

если похолодало, то весь остаток июля будет прохладным.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святой Мокрине о благополучии в семье, улучшении отношений, мире. По украинским верованиям, день очень удачен для уборки и ремонта - это поможет избавиться от накопленного в доме негатива.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки понимали, какой сегодня праздник опасный для ругани, поэтому воздерживались от конфликтов. Считается, что 19 июля строго запрещено делать четыре действия: пить спиртное, готовить консервацию на зиму, есть яблоки и отказывать в помощи близким.

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