Дата 19 июля имеет немало народных обычаев, возникших много лет назад. Профессиональный праздник сегодня в Украине посвящен спортивным наставникам. А верующие могут просить в молитвах налаживания отношений в семье.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 19 июля народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
Международное торжество отсутствует, но вот какие праздники сегодня празднуют другие государства - День независимости Лаоса, День женщин-министров в Японии, День героев Родины в Колумбии, День революции в Никарагуа.
Мировые знаменитости, чьи имена связаны с датой 19 июля, это оружейник Сэмюэл Кольт, художник Эдгар Дега, музыкант Брайан Мэй, актер Бенедикт Камбербэтч, певец Вахтанг Кикабидзе.
Какой сегодня праздник в Украине
Самые известные украинские уроженцы, которые родились в сегодняшнюю дату, это политик УНР Владимир Чехивский, историк Илько Борщак, художница Галина Зубченко, политик и боксер Виталий Кличко, футболист Александр Радченко.
В нашей стране 19 июля - праздник День тренера. Хороший профессионал в этом деле не только обучает спорту, но и является моральный авторитетом и мудрым советчиком. Нередко для воспитанника он становится почти членом семьи.
Какой сегодня праздник церковный
Современный православный календарь чествует в эту дату преподобную Макрину, известную умением исцелять болезни. По старому стилю праздник сегодня восхваляет преподобного Сисоя Великого.
Какой праздник 19 июля народный
В далекие времена славяне серьезно относились к приметам о погоде. О сегодняшней дате известны такие:
- если вечером перед закатом облака алые, то ближайшие недели будут ясными;
- если солнечно и жарко, будет поздняя осень;
- дождь означает, что уродятся зерновые;
- если похолодало, то весь остаток июля будет прохладным.
Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святой Мокрине о благополучии в семье, улучшении отношений, мире. По украинским верованиям, день очень удачен для уборки и ремонта - это поможет избавиться от накопленного в доме негатива.
Что нельзя делать сегодня
Наши предки понимали, какой сегодня праздник опасный для ругани, поэтому воздерживались от конфликтов. Считается, что 19 июля строго запрещено делать четыре действия: пить спиртное, готовить консервацию на зиму, есть яблоки и отказывать в помощи близким.