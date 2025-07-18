Пока обещания президента США Дональда Трампа относительно жестких решений в отношении России в случае, если Кремль не пойдет на мирные переговоры с Украиной, остаются лишь обещаниями, следующий шаг в антироссийских санкциях сделал Европейский союз.

"ЕС только что одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России на сегодняшний день. Мы продолжаем сокращать военный бюджет Кремля", - сообщила 18 июля высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас .

Действительно ли это так?

Видео дня

Во-первых, могу отметить снижение цены на российскую нефть. И довольно таки существенное: она будет составлять 47,6 доллара за баррель. То есть, это ниже той цены, по которой российская нефть торгуется сейчас - на уровне 55-56 долларов за баррель.

Учитывая, что себестоимость российской нефти на сегодня колеблется где-то около 46 долларов, то это существенное уменьшение нефтегазовых доходов российского бюджета.

Принимая также во внимание, что европейцы добавили в "черный список" кораблей "теневого флота" РФ еще более 100 судов, перевозить эту нефть те же Греция и Мальта (которая некоторое время не была настроена на согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС), смогут только в том случае, если она будет стоить условных 47 долларов за баррель, но не более.

И еще очень важный момент в этих энергетических санкциях - это запрет на покупку нефтепродуктов, которые изготавливаются из российской нефти. Фактически это ограничит или полностью перекроет соответствующие потоки из Индии и Турции (последняя именно из-за этой нормы существенно уменьшит закупки у россиян).

Во-вторых, стоит отметить, что важный для России проект "Северных потоков" - первого и второго - закрыт навсегда. То есть Европа не будет покупать через эти потоки газ.

Следовательно, это фактически полностью выбивает те возможные договоренности, которые есть между Соединенными Штатами и Россией.

Как удалось при этом преодолеть фактическое вето той же Словакии? Напомню, что ее премьер Роберт Фицо выражал протест не относительно самого пакета, а относительно предыдущего решения Еврокомиссии об отказе от покупки российских энергоносителей в последующие годы. Наконец, он добился письменных гарантий от президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что в случае какой-то чрезвычайной ситуации, Словакия получит средства на поддержку, выделенные из европейского бюджета.

В целом же, как он сказал в своем обращении, он блокировал этот пакет шесть раз. Но когда выразил позицию относительно дальнейшего блокирования, ему уже прямо сказали, что не будет финансирования из ЕС.

Чтобы не потерять эти средства, он согласился на согласование антироссийских санкций.

В-третьих, в этом пакете следует также отметить блокирование финансирования банковских учреждений. Это ухудшит их ликвидность.

Также стоит напомнить, что в ЕС заявили о подготовке и следующего, 19-го пакета. Каким он будет? Мы сейчас не можем предсказать. Например, существует широкая возможность для уменьшения закупки российского газа. Отказ от него приведет к уменьшению валютной выручки в российском бюджете. Поэтому, скорее всего, газ будет следующим.

И, думаю, что Европейский Союз будет усиливать вторичные санкции. В 18-м пакете, в частности, под санкции попали китайские банки. Это означает, что в дальнейшем может произойти существенное расширение ограничений против третьих стран.