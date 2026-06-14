Нужно переместить целых 3 спички, чтобы уравнение стало верным: сложная головоломка

Каждая попытка тренирует внимание и логику лучше, чем кажется.

Задачи со спичками – это классика логических тестов, где математика встречается с пространственным мышлением.

Вам не нужны знания высшей математики – только внимательность и умение увидеть неочевидное.

Не спешите хвататься за первое, что бросается в глаза. Сначала внимательно рассмотрите каждую цифру: иногда один лишний или отсутствующий отрезок полностью меняет число.

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Условие простое: перед вами уравнение 6 × 5 = 42. Оно неверно. Ваша задача – переставить ровно три спички так, чтобы получить правильное выражение.

Время – 15 секунд.

Мысленно "переставьте" палочки еще до того, как сформулируете ответ – это поможет избежать лишних ходов.

Помните: в таких задачах нет ни одного случайного элемента.

Не получилось с первого раза? Это нормально – именно в этом и заключается смысл таких задач. Каждая попытка тренирует внимание и логику лучше, чем кажется.

Чтобы исправить уравнение, достаточно изменить две цифры. Из 5 убираем одну палочку – получаем 3. Из 42 переносим палочки так, чтобы получилось 18. Результат: 6 × 3 = 18 – и уравнение становится математически правильным.

Другие головоломки

В следующей головоломке нужно вычеркнуть 1 спичку, чтобы исправить равенство. Выражение 9 – 5 = 0 необходимо изменить так, чтобы оно стало математически корректным.

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