Более 120 тысяч спасенных: как БФ МОАС-Украина помогает украинцам, даря шанс даже обреченным

"МОАС" - команда с опытом в сфере медицинской эвакуации, наработки которой учитываются при реализации государственных программ.

С начала полномасштабного российского вторжения благотворительная организация "БФ МОАС-Украина" оказала помощь более чем 120 тысячам пострадавших от войны украинцев на прифронтовых и деоккупированных территориях, организовав для них медицинскую помощь и услуги по эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, "МОАС" оказала помощь более чем 85 000 пациентам на Донецко-Луганском, Запорожском, Южном, Харьковском и Сумском направлениях. Примерно 25% из них - тяжелые интубированные пациенты.

Кроме того, на базе мобильных медицинских пунктов терапевтического и офтальмологического профиля проводилось специализированное обследование и аппаратная диагностика граждан, имевших ограниченный доступ к медицинским услугам. Такую помощь получили более 38 000 человек.

В организации отмечают, что в настоящее время работа команды "МОАС" преимущественно сосредоточена на усилении Запорожского, Донецкого и Сумского направлений.

Основные направления деятельности "МОАС"

БО "БФ МОАС-Украина" - украинское подразделение неправительственной благотворительной организации Migrant Offshore Aid Station, которая имеет многолетний опыт работы в кризисных регионах мира. С начала полномасштабной войны в Украине они обеспечивают доступность медицины на территории прифронтовых общин, оказывают пострадавшим догоспитальную помощь на пунктах передачи и стабилизационных пунктах, осуществляют эвакуацию раненых на передовой из зоны боевых действий в профильные медицинские учреждения.

"Есть известная поговорка: "Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир". У вас формируется правильное отношение, когда вы подходите к делу именно с мыслью: "Я хочу помочь выжить хотя бы одному человеку", ведь речь идет не о том, чтобы сделать все на свете, а о чьей-то конкретной жизни. Настоящая цель – повлиять хотя бы на одну судьбу", – утверждает основатель "МОАС" Кристофер Катрамбоне.

В основные направления работы "МОАС" входят:

Осуществление совместного дежурства с медиками на стабилизационных пунктах и в военно-медицинских подразделениях для оказания медицинской помощи тяжелораненым;

Эвакуация тяжелораненых между военно-медицинскими учреждениями и в гражданские больницы МЗ Украины;

Целевая эвакуация - межобластная транспортировка тяжелораненых, нуждающихся в медицинском сопровождении во время длительного перемещения;

Оказание скорой помощи населению в районах со сложной логистикой;

Деятельность передвижных медицинских амбулаторий;

Организация и проведение тренингов по тактической медицине TCCC.

"Бригады едут туда, куда другие отказываются"

В организации добавляют, что с начала полномасштабной войны в "МОАС" было задействовано около 150 квалифицированных врачей, фельдшеров и водителей.

Экипажи "МОАС" - это врачебные бригады, в составе каждой из которых работает врач-анестезиолог, фельдшер, водитель. Также в штате "МОАС" есть врач-отоларинголог, который обеспечивает оказание помощи при акубаротравме, и три хирурга.

Специалисты "МОАС" участвуют в работе на стабилизационных пунктах и в операционных военно-медицинских учреждений.

Кроме того, организация заботится о профессиональном развитии и повышении квалификации сотрудников, обеспечивая их обучение путем прохождения тренингов ТССС, курсов профессиональной подготовки, участия в научных конференциях и т. д.

"Самая большая ценность БО "БФ МОАС-Украина" - это ее коллектив: слаженные команды, высокопрофессиональные врачи-анестезиологи, парамедики и экстренные медицинские техники. Важную роль играет и ответственное руководство, которое обеспечивает выстраивание организационных процессов и налаживание системы безопасности в условиях постоянных рисков, сопровождающих транспортировку пациентов", - отмечают в организации.

Отмечается, что профессиональный состав команды подкреплен материально-техническим обеспечением. Автопарк "МОАС" насчитывает 51 единицу служебного транспорта, передвижных амбулаторий и реанимобилей, технически оснащенных всем необходимым для сохранения здоровья и спасения жизни.

Реанимобили "МОАС" оборудованы современными механическими вентиляторами, мониторами пациентов с возможностью измерения жизненных показателей, включая неинвазивное и инвазивное артериальное давление, частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, количество углекислого газа в конце выдоха, температуру тела.

Важным дополнением к устройствам базового мониторинга в автомобилях "МОАС" являются портативные газовые анализаторы и ультразвуковые сканеры, которые помогают в работе при перемещении пациентов в критическом состоянии с догоспитального этапа на госпитальный уровень оказания медицинской помощи.

"Бригады "МОАС" едут туда, куда другие отказываются, и дарят шанс даже обреченным. Каждый пациент - это вызов для команды и огромное удовлетворение, когда интенсивное лечение критически раненого приносит желаемый результат", - подчеркивают в благотворительном фонде.

"Стальные люди из медэвакуации"

В компании рассказывают об опыте спасенного военного – командира отдельного штурмового взвода ДШВ Александра Возного.

Во время выполнения очередного боевого задания он получил множественные огнестрельные ранения левой стороны тела. У него были раздроблены плюсневые кости стопы, сложные ранения спины с массивным дефектом мягких тканей, травма позвоночника с повреждением спинного мозга и пробитое легкое.

"Я с самого начала стремился найти тех, кто вез меня по дороге, но первые попытки были неудачными и процесс поиска немного затормозился. Но после того, как я в день поминовения увидел у могил своих товарищей их детей, подумал, что мои дети не остались сиротами только благодаря тем стальным людям из медевака. Активизировал поиски и, пусть и через год, но нашел", - рассказывает украинский защитник.

В результате массивной кровопотери боец перенес семь остановок сердца. Около сорока километров пути эвакуации реанимационная бригада "МОАС" вела борьбу за жизнь.

Мощное усиление Медицинских сил

БО "БФ МОАС-Украина" интегрирована в систему медицинского обеспечения как структурный элемент цепи медицинской эвакуации.

Организация имеет лицензию на осуществление медицинской практики и осуществляет деятельность на основании договоров, заключенных с Министерством обороны Украины, Министерством здравоохранения Украины, отдельными воинскими частями и подразделениями Службы безопасности Украины.

В начале 2026 года специалисты "МОАС" вошли в состав обособленного подразделения Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины и привлечены к выполнению задач по проведению прицельной медицинской эвакуации.

В организации подчеркивают, что прицельная медицинская эвакуация имеет ключевое значение для сохранения жизни и здоровья пациентов: она позволяет избежать лишних перевозок и задержек, которые могут ухудшить состояние, и гарантирует доставку тяжелораненых именно в учреждения, которые имеют необходимое оборудование и специалистов.