Дрон был задействован для нанесения удара по повстанцам "Азавада".

Армия РФ применила новейшую версию дрона-камикадзе "Гарпия-А1" против повстанцев в Мали. Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

Аналитики отметили, что применение серии "КК", оснащенной боевой частью для воздушного подрыва, произошло возле населенного пункта Севаре.

В сообщении добавили, что "Гарпия-А1" является российской версией дронов-камикадзе типа "Шахед", производством которых занимается Ижевский электромеханический завод "Купол".

"Серия КК от предыдущих отличается 16-элементарной CRP-антенной GNSS "Комета-М16". Африканская Гарпия серого цвета, в отличие от тех, что применяются московским режимом в Украине", - добавили в Telegram-канале.

Как пишет "Милитарный", максимальная масса боевой части беспилотника составляет до 150 килограммов, максимальная скорость - до 185 км/ч, а дальность полета - до 1 500 км.

События в Мали - что известно

Как писал УНИАН, в конце апреля в Мали резко усилились бои, в которые вмешался российский "Африканский корпус". В частности, представитель посольства РФ сообщил, что "Африканский корпус", который контролирует Кремль и является преемником африканского подразделения наемной группы "Вагнер", оказывает поддержку малийским силам, отбивающим атаки боевиков за пределами столицы.

Впоследствии стало известно, что в Мали сбили российский военный вертолет.

"В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли", - сообщил пропагандист Илья Туманов.

После этого в Кремле цинично призвали к восстановлению мира в Мали после потерь в боях с повстанцами.

"Мы считаем важным, чтобы в стране как можно скорее восстановилась мирная и стабильная обстановка", - заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

