Итальянские долгожители назвали свой любимый вид кофе: как заваривать и сколько пить

Многие люди не могут представить себе начало дня без бодрящей чашки кофе. Удивительно, но кофе - в частности один конкретный его вид - эспрессо - часто входит в рацион долгожителей, поэтому многие люди считают, что в этом напитке кроется секрет долголетия. Как пишет портал terazgotuje.pl, эспрессо действительно может улучшить ваше здоровье, однако важно знать, как его заваривать и сколько чашек можно выпивать в день.

Любимый кофе долгожителей

Эспрессо – это крепкий кофе родом из Италии. Приготовленный под высоким давлением, он отличается насыщенным вкусом и ароматом. Эспрессо – любимый напиток итальянцев, в том числе жителей Сардинии, которая считается частью "Голубой зоны" - региона, где проживает много людей, достигших возраста 100 лет и старше. Его также употребляют жители других регионов "Голубой зоны", таких как полуостров Никоя в Коста-Рике и Икария в Греции.

Почему кофе может быть рецептом долголетия

Он содержит много полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами. Эти соединения помогают снизить окислительный стресс и, таким образом, уменьшить риск некоторых заболеваний. Кофеин, в свою очередь, повышает уровень энергии, улучшает настроение и может также ускорить метаболизм.

Регулярное употребление кофе также может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и респираторных заболеваний.

Как правильно приготовить эспрессо?

Эспрессо заваривается быстро и под высоким давлением (обычно от 8,5 до 9,5 бар). Для приготовления напитка следует использовать примерно 12 граммов мелкомолотого кофе. Весь процесс заваривания не должен занимать более 35 секунд.

Самый простой способ приготовить эспрессо – это использовать автоматическую эспрессо-машину, где вы просто помещаете чашку в машину и нажимаете кнопку. Кофемашина с поршневым механизмом требует немного больше усилий – пользователь должен перемолоть кофе, высыпать его в ситечко, а затем утрамбовать.

Сколько кофе можно выпивать в день?

Безопасная суточная доза кофеина для взрослого - примерно 300 мг в день. Рекомендуется не превышать 400 мг в день, так как это может привести к нежелательным побочным эффектам.

При этом количество кофеина в чашке кофе может варьироваться в зависимости от сорта зерен (робуста содержит немного больше кофеина, чем арабика). Способ приготовления также имеет значение – 250 мл капучино может содержать около 65 мг кофеина, такое же количество фильтр-кофе содержит около 95-100 мг кофеина, а растворимый кофе – около 50 мг. 30 мл эспрессо содержит около 60 мг кофеина.

В целом рекомендуется не превышать 3-4 чашки кофе в день. Однако следует отметить, что людям с некоторыми заболеваниями (такими как язва желудка, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс или болезни сердца) следует значительно ограничить потребление кофе.

Ранее диетологи поставили точку в битве чая и кофе и объяснили, что именно стоит пить людям, которые беспокоятся о своем здоровье.

