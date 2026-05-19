В США активно ищут 'дешевые' ракеты к Patriot и намекнули на Украину, - TWZ

Армия США требует от производителей предложений по новому перехватчику для Patriot стоимостью менее 1 миллиона долларов.

Армия США оказывает давление на оборонных подрядчиков, чтобы те представили предложения по новому перехватчику для зенитно-ракетного комплекса Patriot стоимостью менее 1 миллиона долларов. Это значительно дешевле – примерно в пять раз – чем стоимость перехватчиков Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) текущего поколения, пишет The War Zone.

Более дешевая альтернатива улучшит соотношение стоимости перехвата Patriot, особенно против угроз более низкого уровня, таких как беспилотники и крылатые ракеты. Конструкция также может быть проще в массовом производстве, что поможет решить все более серьезные проблемы с запасами и цепочками поставок.

"Мы проводим очень активный конкурс на разработку недорогих ракет-перехватчиков и подсистем к ним, – написал генерал-майор армии Фрэнк Лозано, руководитель программы закупок огневых средств армии США. - Цель этой инициативы – заключить несколько контрактов, которые позволят создать множество различных, эффективных и доступных решений для перехвата ракет".

В самом уведомлении о заключении контракта целевая цена в 1 миллион долларов за единицу продукции разбита на четыре группы компонентов, каждая из которых, по замыслу армии, должна стоить не более 250 000 долларов. Это: недорогой перехватывающий боеприпас и система управления огнем, недорогой ракетный двигатель, недорогая головка самонаведения, а также внедрение системы управления огнем и наведения. Армия также запрашивает информацию о потенциальном подрядчике, который мог бы выступать в качестве центрального интегратора для всех этих "лучших в своем классе" элементов, которые могут поступать из разных источников.

В целом, новая система предназначена для "дополнения к комплексной противовоздушной и противоракетной обороне против противовоздушных и противоракетных угроз, крылатых ракет, баллистических ракет ближнего действия и баллистических ракет малой дальности.

В настоящее время система Patriot способна поражать все перечисленные выше угрозы, но эта возможность имеет свою цену. Согласно последнему проекту бюджета армии на 2027 финансовый год, цена каждого перехватчика PAC-3 MSE выросла примерно до 5,3 миллиона долларов. Это выше исторического среднего показателя в около 4 миллионов долларов за каждую такую ​​ракету. Это также высококачественные боеприпасы, на производство которых уходят годы.

Украинский вариант

В своем посте в LinkedIn генерал-майор армии Фрэнк Лозано разместил изображение баллистической ракеты FP-7, разрабатываемой компанией Fire Point в Украине. Fire Point заявляет, что в настоящее время также разрабатывает версию зенитного перехватчика под названием FP-7.x. FP-7.x может рассматриваться в качестве варианта для удовлетворения требований армии США к новому перехватчику для системы Patriot, однако пока никаких деталей об этом нет, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk украинскими ракетами "Фламинго".

Также Украина создала свою первую управляемую авиационную бомбу. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что боевая часть бомбы - 250 кг. Отмечает, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию, и пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

