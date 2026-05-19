Ученые нашли в средневековой уборной тетрадь, которой более 700 лет: как она выглядит

В этой тетради текст написан на латыни.

В немецком городе Падерборн во время археологических раскопок нашли почти неповрежденную средневековую тетрадь, что является исключительным событием для европейской археологии. Об этом пишет Historia.

Такой предмет был найден в средневековой латрине (туалете) во время работ по строительству нового административного здания города под надзором археологической организации Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Тетрадь, изготовленная из дерева, кожи и воска, датируется XIII–XIV веками и очень хорошо сохранилась на протяжении примерно 700-800 лет.

Эксперты считают эту находку уникальной для земли Северный Рейн-Вестфалия, поскольку это единственный полный экземпляр такого типа, найденный до сих пор в регионе.

"Хотя эта идея может показаться странной, средневековые выгребные ямы часто являются настоящими "капсулами времени" для археологов благодаря условиям, благоприятным для сохранения органических материалов. Высокая влажность и отсутствие кислорода предотвратили разрушение предмета и позволили сохранить надпись, выгравированную в слое воска", - объяснили в материале.

Тетрадь имеет небольшие размеры, около 10 x 7,5 сантиметров, а также содержит 10 страниц, восемь из которых покрыты воском с обеих сторон, а первая и последняя - только с одной. Страницы защищены кожаным чехлом, украшенным цветочными мотивами в виде лилий - средневекового символа, связанного с чистотой, королевской властью и божественной благосклонностью. Отделка указывает на то, что предмет имел большую ценность для своего владельца.

В то же время реставратор Сюзанна Бретцель отметила, что предмет принесли в лабораторию покрытым влажной землей, и он до сих пор сохранял специфический запах среды, в которой пролежал веками. Удивительно, но древесина не деформировалась, а страницы остались настолько плотно склеенными между собой, что грязь не проникла внутрь. Поэтому текст до сих пор можно прочитать невооруженным глазом.

"Текст написан на латыни, что свидетельствует о том, что его владелец принадлежал к образованной городской элите того времени. Палеографы установили, что все записи были написаны одним и тем же человеком, хотя текст на страницах расположен по-разному, что является признаком повседневного и спонтанного использования", - подчеркнули в публикации.

В то же время археолог Свева Гай предположил, что предмет мог принадлежать купцу из Падерборна, который использовал его для коммерческих записей и личных размышлений.

"Особенно важно то, что восковые таблички сохраняют не только последние написанные тексты, но и следы более старых записей, которые были стерты и использованы повторно. Исследователи намерены использовать цифровые технологии высокого разрешения, чтобы разделить последовательные слои написанного и восстановить всю информацию, сохраненную в воске. Транскрипция латинского текста уже началась, однако специалисты предупреждают, что процесс будет сложным из-за орфографических ошибок и средневековых графических вариантов", - отмечается в материале.

Также такая находка свидетельствует о высоком социальном статусе владельца. В той же уборной были найдены деревянные сосуды, средневековая керамика, фрагменты тканей и остатки тонкого шелка, которые, скорее всего, использовались в качестве туалетной бумаги. Район, где была найдена тетрадь, в Средневековье заселяли состоятельные члены городского патрициата.

