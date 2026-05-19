В Украине создали КАБ 'Выравниватель': он в 3 раза дешевле американских бомб JDAM, - BI

Ключевым преимуществом стала беспрецедентно низкая стоимость производства авиабомбы.

Украина создала свою первую в истории управляемую планирующую авиабомбу (КАБ) после почти полутора лет разработки. Новое оружие намного дешевле американских аналогов, согласно информации компании DG Industry.

Новый КАБ, получивший название "Выравниватель", предназначен для транспортировки различными типами самолетов, пишет Business Insider. Как сообщается, "Выравниватель", оснащенный боевой частью весом 250 килограммов, предназначен для поражения целей глубоко в тылу врага. Он был создан с нуля, "а не скопирован с западных или советских систем", заявили в Brave1 – национальной платформе Украины по развитию оборонных технологий.

Оружие было разработано с высокоточным наведением и совместимостью с текущими украинскими самолетами и системами, сообщил представитель Brave1. Его можно запускать с украинских истребителей F-16 и Mirage, но для использования потребуется дополнительная сертификация. Бомба также обладает современными алгоритмами наведения, которые способствуют лучшему прицеливанию и точности.

Подготовка пилотов и боевое применение

Украинские "пилоты в настоящее время репетируют боевые сценарии и адаптируют новую систему оружия для использования в реальных условиях военного времени, – подчеркнул министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в социальных сетях. – Скоро украинские КАБы будут наносить удары по вражеским целям".

Заявляется, что боеприпас значительно дешевле своих западных эквивалентов. "Выравниватель" стоит примерно в три раза меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), который также имеется в арсенале Украины, сообщил представитель Brave1, передавая информацию DG Industry.

"Выравниватель" также может быть развернут независимо от погодных условий или времени суток, а подготовка к применению оружия занимает не более 30 минут, отметили разработчики.

Как КАБы применяются в условиях войны

Ранее Украина полагалась на комплекты JDAM-ER из США и от европейских союзников. JDAM-ER – это неуправляемые бомбы, оснащенные комплектами наведения и крыльями, что превращает их в высокоточное планирующее оружие большей дальности, позволяющее авиации поражать цели издалека, находясь вне зоны действия российской противовоздушной обороны.

И Россия, и Украина использовали КАБы в ходе войны, но Россия особенно сильно опиралась на них, переделывая бомбы советской эпохи с помощью крыльев и комплектов наведения для нанесения ударов по украинским фронтовым позициям и городам из мест, находящихся далеко за пределами досягаемости украинской ПВО. Россия создала некоторые образцы весом 3000 килограммов, способные опустошать территорию, и расширяет их производство.

КАБам трудно противостоять, поскольку они имеют малую радиолокационную заметность, короткое время полета и летают по небаллистическим траекториям. Уничтожение самолета-носителя часто является приоритетом, но они, как правило, запускают оружие с безопасных дистанций вне зоны досягаемости.

Курс на собственное оборонное производство

Украина впервые получила JDAM-ER от США в начале 2023 года и с тех пор запрашивала еще тысячи единиц. Ранее в этом месяце США одобрили потенциальную продажу дополнительных высокоточных управляемых бомб GBU-62 JDAM-ER, при этом Государственный департамент заявил, что это оружие повысит способность Украины реагировать на текущие и будущие угрозы.

Новый "Выравниватель" стал последним примером стремления Украины разрабатывать больше необходимого оружия и технологий внутри страны, а не полагаться на страны-партнеры.

Украинские компании показали, что могут создавать некоторые из этих систем быстро, дешево и в больших масштабах, привлекая все большее внимание со стороны союзников и партнеров Киева, пишет СМИ.

