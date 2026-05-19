В Украине объявили I уровень опасности: непогода минует лишь несколько областей (карта)

Синоптики предупреждают о морозах, граде и шквалах в большинстве областей, за исключением западных.

В Украине 19 мая ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 мая днем в Украине, кроме запада, грозы", – прогнозируют синоптики.

Также в южных и большинстве центральных областей местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, грозы. В южных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Преобладает северо-западный ветер, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура составит +21°...+26°, на востоке и северо-востоке страны воздух прогреется до +29°, а в западных областях будет прохладнее всего, +18°...+23°.

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области будет от +21° до +26°, а в столице ожидается +23°...+25°.

