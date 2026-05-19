Пасынки и завязи нужно удалять пальцами.

Чтобы получить большой урожай огурцов гибридных сортов (например, F1), куст нужно правильно сформировать в теплице – удалить лишние листья и завязи. А также следует знать, что положить в лунку при посадке огурцов.

УНИАН решил разобраться, как пасынковать огурцы в теплице. На канале "Корисне TV" в YouTube отмечается, что работать нужно с нижними участками стебля между местами прикрепления листьев к стеблю (междоузлиями).

Как формировать огурцы в теплице

Для того чтобы культура быстрее росла, необходимо избавиться от некоторых листьев. Кроме того, следует удалить те завязи, которые будут тормозить развитие кустов.

Вот как правильно пасынковать огурцы:

Найдите первые три нижних междоузлия.

Удалите пасынки и завязь – просто оторвите их пальцами. Работайте руками, а не ножницами или секаторами, поскольку эти инструменты могут повредить листья или стебель растения.

Также стоит удалить первые листья, которые находятся в самом низу растения.

Пасынкование необходимо делать, поскольку питание огурца идет снизу – от корневой системы вверх. Если вовремя не убрать лишние побеги, они быстро разрастутся, загустят куст и заберут себе все питательные вещества. Низ растения расчищается для того, чтобы направить силы куста вверх – на развитие мощного центрального стебля и активный налив верхних пучковых завязей.

Теперь вы знаете, какие завязи удалять у огурцов, – все, которые находятся внизу растения на первых трех нижних междоузлиях.

Так пасынкуют не только тепличные огурцы, но и те, которые выращивают в открытом грунте на шпалере. Пасынки не удаляют с обычных сортовых пчелоопыляемых огурцов. Эти огурцы формируют иначе, потому что у них как раз весь урожай закладывается на пасынках, а на центральном стебле растут только "мужские" цветы, из которых урожая не будет.

Сколько завязей оставлять на огурцах

Стоит оставить те завязи, которые остались на четвертом междоузлии и выше. Именно с этой части растения впоследствии вы получите урожай. Считается, что даже самый сильный куст гибридного сорта одновременно может "кормить" не более 15–20 плодов.

Поэтому, когда придет время пасынковать огурцы, это стоит учесть. По словам экспертов, если завязей будет больше, они все равно либо пожелтеют и засохнут, либо плоды будут маленькими и деформированными (например, в форме лампочки).

